Cristiano Ronaldo 7 milyon dolarlık yatıyla tatilde

Juventus'un Portekizli dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo; Lyon maçında attığı iki golün ardından, İtalyan ekibinin tarihinde bir sezonda 37 gole ulaşan ilk futbolcu oldu. Şampiyonlar Ligi tarihinde 3 farklı kulüp ile 10 gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçen Ronaldo, toplamda 130 golle kırılması güç bir rekora imza atsa da takımın elenmesine engel olamadı. Bunun üzerine Portekizli süper yıldızın Juventus'tan ayrılacağı iddiaları güçlenmeye başladı.

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