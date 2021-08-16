Cristiano Ronaldo'nun başı kaçak çardakla dertte

Ronaldo-Georgina Rodriguez'in başı şu sıralar Portekiz'deki evleriyle dertte ve çözüm için sadece 1 haftaları kaldı.

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16.08.2021 - 10:05

Juventus'tan ayrılacağı konuşulan buna rağmen takımla çalışmalara başlayan 2018 yılından beri forma giydiği İtalyan ekibi'tan ayrılacağı konuşulan buna rağmen takımla çalışmalara başlayan Cristiano Ronaldo 'nun başı, Lizbon'da 7.3 milyon euroya aldığı evle dertte.

Ronaldo yeni evinin çatı katına bir cam çardak yaptırdı ancak resmi başvuru yapılmadı. Yani aslında bu çardak kaçak. Portekiz basınında yer alan haberlere göre de resmi makamlar bu göz yoran ve kaçak olan çardak için harekete geçti.





Ronaldo'ya bu çardağı yıkmak ya da yasallaştırmak içinse sadece 15 gün verildi. Portekizli futbolcu, sadece 1 haftası kalmasına rağmen konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı.





Binanın mimarı Jose Mateus bu kaçak çardak'tan rahatsız olduğunu ve Ronaldo'ya olan saygısını kaybettiğini söyledi.





Adı sık sık Paris Saint Germain'le anılan oyuncu geçtiğimiz günlerde aynı daireye aldığı yeni yatakla gündem olmuştu. Ronaldo'nun iç mimarları, yenilenen yatak odası için alınan dev çift kişilik yatağı Lizbon'daki çatı katı evine çıkarabilmek için vinç çağırmak zorunda kaldı.





Portekiz basınında çıkan haberlere göre beş iç mimar, Ronaldo ve kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in evini yeniliyordu. Bu dev ebeveyn yatağının yanı sıra, Ronaldo'nun giriş holü için 300.000 sterlin değerinde bir Louis Vuitton duvar resmi satın aldığı da söyleniyordu.

Ronaldo, Juventus kampına katılmadan önce ailesiyle Mallorca'da tatil yaparken görüntülenmişti...