Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi: Brokoli, tavuk, pirinç, 1 litre su

Cristiano Ronaldo’nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesinin ardından eski takımı Junventus'taki dostları; Portekizli yıldızın sırlarını deşifre etmeye başladı. İtalya'daki kişisel şefinin ardından Daouda Peeters, eski takım arkadaşının diyet listesini açıkladı.

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13.09.2021 - 13:19

Belçika U21 Milli Takımı'nda forma giyen Daouda Peeters, Juventus'tan yakından tanıdığı ve antrenmanlara çıktığı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Pazar günü Belçika - Portekiz maçından önce konuşan 22 yaşındaki oyuncu Ronaldo'nun dünyanın en iyi futbolcusu olmasına izin veren bazı sırları paylaştı. Ve bu sırlardan biri de diyet de gizli.







Portekizli süper starın kazanan ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Daouda Peeters, "Cristiano her zaman aynı şeyi yer. Brokoli, tavuk, pirinç, bir litre su ve yanından kesinlikle cola olmadan" dedi.

Belçikalı futbolcu "Onun yaptığı karın egzersizleri boş yere değil, bu egzersizleri vücudunu bir çalışma aleti olarak gördüğü için yapıyor" diye konuştu.

Daouda Peeters "Cristiano'nun saatlerce aynanın karşısında durması söz konusu değil. Buna ayıracak vakti yok" dedi.





Cristiano Ronaldo'nun İtalya'da futbol oynadığı dönemde kişisel şefliğini yapan Giorgio Barone da geçen hafta As gazetesine Portekizli süperstarın yeme alışkanlıklarını anlattı.





Baron, Ronaldo'nun pahalı yiyeceklerle değil; tamamen doğal, organik ve sağlıklı beslendiğini belirtti.

Şef Barone açıklamasında Cristiano Ronaldo'nun mutfak sırları için: "Vücuduna bir otomobil gibi bakıyordu desem yanlış olmaz. Balık, tavuk, kırmızı et, kuzu, avokado ve siyah pirincin en doğallarını tüketirdi. Arıtılmış bol su içerdi" dedi.





Şef Barone "Ronaldo en zorlu idmanlardan sonraki beslenmelerine çok dikkat ederdi. Dinlenme sürelerine aşırı dikkat ederdi. "Akşam yemeklerini çok geç olmadan yerdi. O bir şampiyon ve harika biri, iyi bir baba ve harika bir ailesi var" diye konuştu.