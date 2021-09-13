Cristiano Ronaldo'nun diyet listesi: Brokoli, tavuk, pirinç, 1 litre su

13.09.2021 - 13:19 | Son Güncelleme : 13.09.2021 - 13:21
Belçika U21 Milli Takımı'nda forma giyen Daouda Peeters, Juventus'tan yakından tanıdığı ve antrenmanlara çıktığı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu. Pazar günü Belçika - Portekiz maçından önce konuşan 22 yaşındaki oyuncu Ronaldo'nun dünyanın en iyi futbolcusu olmasına izin veren bazı sırları paylaştı. Ve bu sırlardan biri de diyet de gizli.
Portekizli süper starın kazanan ruhuna sahip olduğunu vurgulayan Daouda Peeters, "Cristiano her zaman aynı şeyi yer. Brokoli, tavuk, pirinç, bir litre su ve yanından kesinlikle cola olmadan" dedi.