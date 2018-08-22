Cristiano Ronaldo'nun galibiyet sevinci: Ailesine Juventus forması giydirdi
ntv.com.tr
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Juventus’un Chievo karşısında kazandığı 3-2’ik maçı ardından kız arkadaşı Georgina Rodruguez’e ve tüm çocuklarına takımının forması giydirerek kutlama yaptı. Aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, beğeni rekoru kırdı.
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Bu yaz transfer döneminde yıllarca oynadığı Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımınıyla çıktığı ilk maçın galibiyetle sonuçlanmasının adından kız arkadaşı Georgina Rodruguez’e ve tüm çocuklarına Juventus forması giydirerek kutlama yaptı.
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Ailesinin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan 32 yaşındaki Portekizli futbolcunun paylaşımı beş saat içinde yaklaşarak 7 milyon kez beğenildi.
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Yılda 93 milyon dolar kazanan Ronaldo’nun, 3'ü taşıyıcı anneden bir tanesi ise kız arkadaşı Rodriguez’den dünyaya gelen 4 çocuğu bulunuyor.
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Diğer taraftan, bu yaz transfer döneminde yıllarca oynadığı Real Madrid'den Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı ile çıktığı ilk lig tarihe geçti. Chievo karşısında kazanılan 3-2'lik maç, İtalya'da lig maçları arasında tarihin en büyük dördüncü izlenme miktarına ulaştı.
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