Cristiano Ronaldo'nun ilişkileri reklam amaçlı ve sözleşmeli
Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, Cristiano Ronaldo'nun Irina Shayk ve Georgina Rodriguez ile ilişkilerinin gerçek olmadığını, reklam amaçlı ilişkiler için aralarında sözleşme imzalandığını iddia etti.
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1Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo için Rusya'dan çarpıcı bir iddia geldi.
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2Rus aktris ve televizyon sunucusu Viktoriya Bonya, yaptığı programda Ronaldo'nun eski sevgilisi Rus model Irina Shayk ile ilişkisinin reklam amaçlı olduğunu söyledi.
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"ŞU ANDA DA AYNISINI YAPIYOR"
Bonya, "Cristiano Ronaldo ile Irina Shayk, 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşme bittiğinde ayrıldılar. Şimdiki kadınlar her şeyi yapmaya hazırlar" dedi.
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Viktoriya Bonya, "Ronaldo'nun şu andaki kız arkadaşı Georgina Rodriguez'in de bildiğim kadarıyla sözleşmeli" dedi.
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"Ben böyle bir şeyi hayatta yapamazdım. Gerçek bir aile ve gerçek bir koca isterdim'' diye konuşan Bonya'nın sözlerine şimdilik cevap gelmedi.
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67 çocuk hayali kuran Ronaldo'nun, 3'ü taşıyıcı anneden 4 çocuğu var.
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Bir dönem ünlü futbolcuyla aşk yaşayan dünyaca ünlü model Irina Shayk ayrılık kararları için "Ronaldo beni birçok kadınla aldattı. İlişkimizi bitiren buydu" demişti.