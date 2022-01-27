Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'e akrabaları ateş püskürdü: Sonradan görme!

Haberler 27.01.2022 - 11:39
Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, kendisi ve Ronaldo ile ilişkisine odaklanan belgesel 'I Am Georgina' (Ben Georgina) adlı belgeselde ve belgeselle ilgili anlattıkları nedeniyle aile üyelerini kızdırdı.
Geçen ay ikiz bebeklerinin olacağını müjdeleyen Ronaldo'nun (36) nişanlısı Georgina Rodriguez (27), belgeselde, geçmişten bu zamana kadar edindiği tecrübelerini aktardı, Ronaldo ile geldiği yeri ve geçmişinden asla utanç duymadığını söyledi.
İspanyol model, yıldız futbolcu hayatına girmeden önce çektiği yokluğu ve Ronaldo'yla tanıştan sonra ise her şeye sahip olmanın ne demek olduğunu anladığını dile getirdi.
Georgina Rodriguez'in açıklamalarının ardından akrabaları, ünlü model ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Rodriguez'in The Sun'a konuşan bazı aile üyeleri, ünlü modele tepki gösterdi. Georgina Rodriguez için "Sonradan görme!" diyen dayısı Jesus Hernandez, yeğeninin milyoner futbolcu Ronaldo ile tanıştıktan sonra ailesini unuttuğunu iddia etti.
Hernandez, Rodriguez hakkkında şunları söyledi:
"Biz de onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor! Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı."
Konuşmasının devamında iki yeğenini de her zaman koruduğunu ifade eden Jesus Hernandez, "Her zaman Georgina ve kız kardeşini koruyup kolladım. Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben öderdim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Georgina, eniştem Arjantin'e gönderilene kadar benim yanımda yaşadı" dedi.
Hernandez ünlü modelin İspanya'dan Fransa'ya yasaklı madde kaçırırken yakalanan ve 10 yıl hapse mahkum edilen babası hakkında ise şunları söyledi:
"Georgina'nın babası 3 yıl önce Arjantin'de 70 yaşındayken öldü. Georgina bize bunun haberini bile vermedi. Kimse bana Jorge'un öldüğünü söylemedi. Neden bunu bize söylemediğini bilmiyorum."
Yeğeni ile defalarca iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen Jesus Hernandez, "Defalarca onunla konuşmaya çalıştım. Hatta Cristiano'nun Facebook sayfasına 'Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım' yazdım" dedi.
Georgina Rodriguez hakkında konuşan bir diğer isim ise ünlü modelin üvey kız kardeşi Patricia Rodriguez oldu. Patricia, kardeşi hakkında şunları söyledi:
"Oğlumun doğum gününde üvey kız kardeşime Cristiano'ya oğlum için bir forma imzalayabilir mi diye sormasını istedim. O ise bana 'Hayır!' dedi ve Cristiano tatildeyken onu bunaltmayacağını söyledi. Bize bir imzalı formayı bile çok gördü."
Ronaldo, Georgina Rodriguez ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. Mutlu birliktelikleri ve attıkları her adımla konuşulan ikilinin tanışma öyküsü de bir hayli ilginç.
Rodriguez, İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya geldi. Dans eğitimi alan Georgina Rodriguez, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti.
İngiltere dönüşünde Madrid'e taşınıp lüks bir mağazada çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ile bir etkinlikte tanıştı ve aşk yaşamaya başladı.
Ronaldo'nun Rodriguez'le birlikte olmaya başlamadan önce taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen 11 yaşında Cristiano Ronaldo Jr adında bir oğlu, 4 yaşında Eva Maria Dos Santos ve Mateo Ronaldo isimlerinde ikizleri bulunuyor. Ünlü futbolcu ile Georgina Rodriguez'in birlikteliğinden de 3 yaşında Alana Martina dos Santos Aveiro adında bir kızları var. Çift, şimdi ikiz bebeklerini bekliyor.