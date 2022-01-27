Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez'e akrabaları ateş püskürdü: Sonradan görme!

"BİZE BABASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLE SÖYLEMEDİ"

Hernandez ünlü modelin İspanya'dan Fransa'ya yasaklı madde kaçırırken yakalanan ve 10 yıl hapse mahkum edilen babası hakkında ise şunları söyledi:

"Georgina'nın babası 3 yıl önce Arjantin'de 70 yaşındayken öldü. Georgina bize bunun haberini bile vermedi. Kimse bana Jorge'un öldüğünü söylemedi. Neden bunu bize söylemediğini bilmiyorum."

Yeğeni ile defalarca iletişime geçmeye çalıştığını söyleyen Jesus Hernandez, "Defalarca onunla konuşmaya çalıştım. Hatta Cristiano'nun Facebook sayfasına 'Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım' yazdım" dedi.