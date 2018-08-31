Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez 75. Venedik Film Festivali'nde
Ryan Gosling’in Ay’a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong’u canlandırdığı First Man filmiye başlayan 75. Venedik Film Festivali kırmızı halıda da renkli anlara sahne oldu. Festivalin konukları arasında Cristiano Ronaldo'nun Arjantinli model sevgilisi Georgina Rodriguez'in olması dikkat çekti.
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1Dünyanın en iyi futbolcularından Cristiano Ronaldo, Arjantinli model Georgina Rodriguez'in de hayatını değiştirdi.
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Dünyanın en ünlü erkeklerinden birinin kalbini çalan Arjantinli model 75. VenediK Film Festivali'nin de önemli konukları arasında yer aldı.
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3Açılış törenine katılan 24 yaşındaki Rodriguez, dün de başta bir etkinliğe konuk oldu.
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4Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan çiftin geçen yılın Kasım ayında Alara Martinez isimli bir kız çocuğu dünyaya gelmişti.
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5İspanya'nın Jaca şehrinde dünyaya gelen ve dans eğitimi alan 23 yaşındaki İspanyol model Georgina Rodriguez İngilizce öğrenmek için İngiltere'ye gitti. İngiltere'den dönüşünde Madrid'e taşınıp Gucci mağazasında çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, üç yıl önce Cristiano Ronaldo ile Dolce&Gabbana firmasının düzenlediği bir etkinlikte tanıştı.
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6Geçtiğimiz aylarda 33 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu, dördüncü çocuğunun annesi olan kız arkadaşı Georgina Rodriguez’e tektaş yüzük hediye etmişti. Çiftin yakında evleneceği iddia edilse de henüz düğün haberi gelmedi.
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7İşte Georgina Rodriguez'in kırmızı halı görünümü...
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