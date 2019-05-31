Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez galaya damga vurdu
ntv.com.tr
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.
-
1
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.
-
2
Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi.
-
3
Kanser hastaları yararına düzenlenen galada kıyafetini altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan bir çocuk annesi model, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.
-
4
Madrid’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen galada İspanyol model uzun süre gülümseyerek poz verdi.
-
5
Galanın bir diğer yıldızı da İtalyan oyuncu Monica Belluci oldu.
-
6
54 yaşındaki yıldız, kırmızı halıda 36 yaşındaki sevgilisi Nicolas Lefebvre ile birlikte de poz verdi.
-
7
-
8
-
9