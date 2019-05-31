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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez galaya damga vurdu

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Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu.

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    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, 72. Cannes Film Festivali'nden sonra kendi ülkesi İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen gala gecesinin de yıldızı oldu. 

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    Elle dergisinin geleneksel gala gecesine katılan 25 yaşındaki Rodriguez, kahverengi bir elbise giydi.

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    Kanser hastaları yararına düzenlenen galada kıyafetini altın rengi parlak stilettolarıyla kıyafetini tamamlayan bir çocuk annesi model, fotoğrafçıların da en çok ilgi gösterdiği konuklardan biri oldu.

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    Madrid’deki Intercontinental Hotel’de düzenlenen galada İspanyol model uzun süre gülümseyerek poz verdi.

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    Galanın bir diğer yıldızı da İtalyan oyuncu Monica Belluci oldu.

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    54 yaşındaki yıldız, kırmızı halıda 36 yaşındaki sevgilisi Nicolas Lefebvre ile birlikte de poz verdi.

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