Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Las Vegas Savcılığı, Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.
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2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.
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ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti.
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Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.
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34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.
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Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ise Kathryn Mayorga hakkında, “Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi” diyerek tartışmaya katılmıştı.