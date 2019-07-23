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Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında karar

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüz iddiasıyla yargılandığı davada karar verildi. Las Vegas Savcılığı, Portekizli yıldızın "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

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    2009 yılında Kathryn Mayorga'ya tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sevindirici haber geldi.

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    ABD savcıları, futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun tecavüzle suçlanamayacağını belirtti.

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    Las Vegas Savcılığı, Cristiano Ronaldo'nun "iddiaların makul şüpheden öteye geçmemesi" sebebiyle ceza almayacağını açıkladı.

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    34 yaşındaki Kathryn Mayorga, eski Real Madrid oyuncusunun 2009 yılında Las Vegas otelde tecavüz ettiğini iddia etmişti. 33 yaşındaki Ronaldo iddiaları reddetmişti.

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    Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro, ise Kathryn Mayorga hakkında, “Oğlumun otel odasına iskambil oynamak için gitmedi” diyerek tartışmaya katılmıştı.
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