Cristiano Ronaldo'ya ikinci tecavüz suçlaması
ntv.com.tr
Juventus'un yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya ikinci bir tecavüz suçlaması geldi. İlk davacı Kathryn Mayorga'nın avukatına başka bir kadın daha tecavüz iddiasıyla ulaştı.
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yu tecavüzle suçlayan bir başka kadın daha ortaya çıktı.
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Dokuz yıl önce Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini iddia eden eski model Kathryn Mayorga’nın avukatı Leslie Stovall, kendisini arayan bir kadının daha ünlü futbolcuyu tecavüzle suçladığını açıkladı.
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“Benzer bir deneyim yaşadığını söyleyen bir başka kadın beni aradı” diyen Stovall, kadının kimliğini açıklamadı. Avukat, kadının şikayetini Las Vegas polisine iletebileceğini söyledi.
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Las Vegas polisi, 33 yaşındaki Juventus’lu oyuncuyu tecavüzle suçlayan ilk kadın olan Kathryn Mayorga'nın geçen hafta yaşadıklarını anlatması sonucu yeni bir Ronaldo soruşturması başlatmıştı.
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Ronaldo, Instagram’da yaptığı canlı video yayınında, hakkında çıkan tecavüz haberlerinin ‘sahte’ olduğunu söylemişti.
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Mayorga, Ronaldo’yu, 13 Haziran 2009’da kendisine tecavüz etmekle suçlayarak geçen ay Nevada mahkemesinde dava açmış, Las Vegas Büyükşehir Polis Merkezi de bu tarihte cinsel saldırı çağrısı yapıldığını, futbolcunun adını vermeyerek doğrulamıştı.
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Mayorga, tecavüz iddiasını gizli tutmak için bir anlaşma imzalaması yönünde baskı altına alındığını, anlaşmayı ihlal etmesi durumunda 200 bin dolar ödemek zorunda kalacağını da iddia etmişti. Ronaldo’nun Mayorga’ya olayı ifşa etmemesi için 375 bin dolar verdiği de mahkeme dosyasına girmişti.
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İlk olarak Alman Der Spiegel dergisinde yer alan iddialara göre, Mayorga, 24 yaşındayken, 12 Haziran 2009 akşamı Las Vegas’ta bir otelde Ronaldo ile tanıştığını, birlikte eğlendiklerini söylemiş, daha sonra otel odasında Ronaldo’nun kendisine tecavüz ettiğini anlatmıştı.
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Mayorga tecavüzün ardından ciddi bir duygusal travma yaşadığını söyleyerek dokuz yıl sonra olayı anlatmasının nedenini, yeni bir dava açarak adaleti bulabileceğine inanması ve MeToo hareketinin kendisine cesaret vermesi olarak açıklamıştı.
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Ronaldo BBC’ye konuşarak, “Spiegel göz göre göre yasadışı habercilik yapıyor. Bu, muhtemelen son yıllarda yapılan en ciddi kişisel hak ihlallerinden biri” ifadesini kullanmıştı.
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Öte yandan Ronaldo'yu tecavüz etmekle suçlayan Kathryn Mayorga'nın, iddia edilen tecavüz zamanından birkaç saat önce Las Vegas’ta bir gece kulübünde birlikte eğlenirken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı.