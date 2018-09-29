Cristiano Ronaldo'ya tecavüz davası

Real Madrid'den Juventus'a gelerek yılın transferine imza atan Cristiano Ronaldo'nun başı 2009'da yaşanan bir olay nedeniyle dertte. Kathyn Mayorga'nın iddiaları üzerine Portekizli yıldıza tecavüz davası açıldı.
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Kathyn Mayorga isimli bir kadın, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tezavüz ettiğini öne sürdü.
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Ronaldo'nun o geceyle ilgili sessiz kalması için kendisine 375 bin dolar ödediğini belirten Mayorga için avukatları Nevada'da yeni bir dava açtı.
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34 yaşındaki Mayorga, 9 yıl önce yaşananlar ile ilgili Alman basınına kouştu ve Ronaldo'nun kendisine tezavüz ettiğini belirtti.
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Ronaldo cephesi ise suçlamaları reddederken, yaşananlarda iki tarafın da rızası olduğunu belirtildi.
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Avukat John Kreile, "Yalan beyanlarla, doğruları çarpıtan sözlerle ilgili yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
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Ronaldo'nun avukatlarının bugüne kadar tezavüz suçlamasında bulunan kadın ile ilgili yasal olarak bir hamle yapmadığı da belirtiliyor.