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Cristiano Ronaldo'ya tecavüz davası

Real Madrid'den Juventus'a gelerek yılın transferine imza atan Cristiano Ronaldo'nun başı 2009'da yaşanan bir olay nedeniyle dertte. Kathyn Mayorga'nın iddiaları üzerine Portekizli yıldıza tecavüz davası açıldı.

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    Kathyn Mayorga isimli bir kadın, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tezavüz ettiğini öne sürdü.

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    Ronaldo'nun o geceyle ilgili sessiz kalması için kendisine 375 bin dolar ödediğini belirten Mayorga için avukatları Nevada'da yeni bir dava açtı.
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    34 yaşındaki Mayorga, 9 yıl önce yaşananlar ile ilgili Alman basınına kouştu ve Ronaldo'nun kendisine tezavüz ettiğini belirtti.


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    Ronaldo cephesi ise suçlamaları reddederken, yaşananlarda iki tarafın da rızası olduğunu belirtildi.
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    Avukat John Kreile, "Yalan beyanlarla, doğruları çarpıtan sözlerle ilgili yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.
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    Ronaldo'nun avukatlarının bugüne kadar tezavüz suçlamasında bulunan kadın ile ilgili yasal olarak bir hamle yapmadığı da belirtiliyor.
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