Cristiano Ronaldo'ya tecavüz davası

1 Kathyn Mayorga isimli bir kadın, Cristiano Ronaldo'nun 2009 yılında Las Vegas'ta kendisine tezavüz ettiğini öne sürdü.





2 Ronaldo'nun o geceyle ilgili sessiz kalması için kendisine 375 bin dolar ödediğini belirten Mayorga için avukatları Nevada'da yeni bir dava açtı.

3 34 yaşındaki Mayorga, 9 yıl önce yaşananlar ile ilgili Alman basınına kouştu ve Ronaldo'nun kendisine tezavüz ettiğini belirtti.







4 Ronaldo cephesi ise suçlamaları reddederken, yaşananlarda iki tarafın da rızası olduğunu belirtildi.

5 Avukat John Kreile, "Yalan beyanlarla, doğruları çarpıtan sözlerle ilgili yasal yollara başvuracağız" ifadelerini kullandı.