Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis

Sanık Maria Silva görevini kötüye kullanmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi. Haberlere göre, Silva dolandırıcılığı, vurgunun farkında olmayan müşterilerin yaptığı ödemeleri seyahat acentesinin hesabı yerine, kendi özel banka hesabına aktararak gerçekleştirdi. Daha sonra şirket hesaplarındaki açığı kapatabilmek için mağdurların hesaplarına yönelik hayali seyahatleri faturalandırdı.