Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis

Spor camiasından birçok kişiyi dolandıran seyahat acentesi çalışanı kadın sanığa, ertelemeli 4 yıl hapis cezası verildi. Sanık, kendilerine güvenip sanal banka kartının kodlarını veren ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’dan hiç çıkmadığı 200 seyahatin bedeli olarak 250 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon) aldı.

21.09.2021 - 08:19

Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 1
Manchester United’ın yıldızı, Portekizli milli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun da aralarında bulunduğu spor camiasından birçok kişinin seyahat acentesi çalışanı Maria Silva adlı kadın tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.
Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 2
Maria Silva’nın Portekiz’de Geostar adlı seyahat acentesinde çalışırken Ronaldo’yu 250 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon), menajeri Jorge Mendes’i 14 bin sterlin, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani’yi 1500 sterlin, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes’i 2440 sterlin, spor ajansı Gestifute’u ise 6 bin sterlin dolandırdığı bildirildi.

Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 3
Polis tarafından yapılan ilk sorgusunda soruları yanıtlamayı reddeden Silva’nın, ancak mahkemede suçunu itiraf etmesinin ardından dolandırıcılık ve sahtecilikten suçlu bulunduğu açıklandı.
Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 4

Sanık Maria Silva görevini kötüye kullanmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi. Haberlere göre, Silva dolandırıcılığı, vurgunun farkında olmayan müşterilerin yaptığı ödemeleri seyahat acentesinin hesabı yerine, kendi özel banka hesabına aktararak gerçekleştirdi. Daha sonra şirket hesaplarındaki açığı kapatabilmek için mağdurların hesaplarına yönelik hayali seyahatleri faturalandırdı.

Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 5

Ronaldo’nun ekibinin ayrıca güven duymaları nedeniyle Geostar şirketine, futbolcunun sanal kredi kartını pin kodlarıyla birlikte verdiği de belirtildi.

Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis - 6

Bütün kurbanlarına aynı taktiği uygulayan Silva’nın Ronaldo’dan hiç yapmadığı 200 seyahatin ücretini aldığı belirtildi. Ünlü futbolcunun bu dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz’e giderek gizlice ifade verdiği öğrenildi.

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