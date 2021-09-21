Cristiano Ronaldo'yu dolandıran seyahat acentesi çalışanına hapis

21.09.2021 - 08:19
Sanık Maria Silva görevini kötüye kullanmak suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı, cezası ertelendi. Haberlere göre, Silva dolandırıcılığı, vurgunun farkında olmayan müşterilerin yaptığı ödemeleri seyahat acentesinin hesabı yerine, kendi özel banka hesabına aktararak gerçekleştirdi. Daha sonra şirket hesaplarındaki açığı kapatabilmek için mağdurların hesaplarına yönelik hayali seyahatleri faturalandırdı.
Ronaldo’nun ekibinin ayrıca güven duymaları nedeniyle Geostar şirketine, futbolcunun sanal kredi kartını pin kodlarıyla birlikte verdiği de belirtildi.
Bütün kurbanlarına aynı taktiği uygulayan Silva’nın Ronaldo’dan hiç yapmadığı 200 seyahatin ücretini aldığı belirtildi. Ünlü futbolcunun bu dolandırıcılık nedeniyle özel jetle Portekiz’e giderek gizlice ifade verdiği öğrenildi.