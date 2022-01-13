Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez özel jetle akşam yemeğine gitti

AŞKLARI MADRİD'DE BAŞLAMIŞTI

Ünlü çift, 2016 yılında Madrid’de tanışıp birbirlerine aşık olmuşlardı. Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanışmıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık olmuştu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını söyleyerek, “Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu, her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuşmuştu.