Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez özel jetle akşam yemeğine gitti

Haberler 13.01.2022 - 10:43
İngiltere’nin Manchester United takımında oynayan Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez, romantik bir yemek ve lüks otelde bir gece konaklamak için özel jetle Madrid’e uçtu.
36 yaşındaki futbolcu ve 27 yaşındaki İspanyol sevgilisi, İngiltere’den İspanya’nın başkentine gitmek için Ronaldo’nun 27 milyon dolarlık özel jetini kullandı.
Forbes’un 2021 verilerine göre Ronaldo’nun serveti 500 milyon dolar civarında.
Çift, Madrid’de üç Michelin yıldızlı Amos adlı restoranda şef Jesus Sanchez’in hazırladığı yemekleri yedi, şehrin ünlü oteli Rosewood Villa Magna Hotel’de konakladı. Otel, Ronaldo’nun Juventus ve ardından Manchester United takımlarına geçmeden önce, Real Madrid’de oynadığı dönemde en sevdiği konaklama yeriydi.
Biri Georgina Rodriguez’den, diğerleri taşıyıcı anneden dört çocuğu olan Ronaldo ile hamile sevgilisi Rodriguez’in romantik akşam yemeği hakkında İspanyol haber sitesi Vanitatis’e konuşan kaynaklar, ikilinin birbirlerinin gözlerinin içine bakarak yemek yediğini, Rodriguez’in karnının iyice belirginleşmiş olduğunu söyledi.
İlişkileri için önemli olan Madrid şehrini ziyaretlerinde, çiftin neden Ronaldo’nun La Finca adlı villasında değil de otelde kalmayı tercih ettikleri bilinmiyor.
Ünlü çift, 2016 yılında Madrid’de tanışıp birbirlerine aşık olmuşlardı. Madrid'de ünlü bir moda firmasının mağazasına alışverişe giden Ronaldo, orada Rodriguez ile tanışmıştı. Genç kadının anlattıklarına göre de çift, birbirlerine ilk görüşte aşık olmuştu. Rodriguez, kendisinin satış asistanı olarak çalıştığı mağazada karşılaştıktan bir gün sonra bir başka moda etkinliğinde de karşılaştıklarını söyleyerek, “Daha sonra iş çevremin dışında başka bir mekanda sohbet ettik. Bu, her ikimiz için de ilk görüşte aşktı" diye konuşmuştu.
Öte yandan Cristiano Ronaldo, ekim ayında, sosyal medya hesabından Georgina Rodríguez ile birlikte yaptığı paylaşımda ikiz bebeklerinin müjdesini vermişti.
Çift, şimdi yakında yayınlanacak belgesellerinin heyecanını da yaşıyor. 27 Ocak’ta bir dijital platformda yayınlanacak Soy Georgina (Ben Georgina) adlı belgesel dizide, Rodriguez’in Ronaldo ile tanıştıktan sonra değişen hayatı anlatılacak.