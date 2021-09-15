Cristiano Ronaldo maç öncesi yaraladığı saha görevlisi kadının yardımına koştu

ntv.com.tr 15.09.2021 - 11:19 | Son Güncelleme : 15.09.2021 - 11:27
Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, dün oynanan Manchester United ile Young Boys’un Şampiyonlar Ligi maçında attığı gol kadar, yaralanan görevli kadının yardımına koşmasıyla da adından söz ettirdi.
Young Boys’un 2-1’lik skorla tamamladığı maçta, takımı Manchester United’ın tek golünü atan isim olan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177’nci maçına çıkmıştı. Böylece, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale eden Ronaldo, maç öncesi yaşanan olayla gündeme geldi.
‘Kırmızı Şeytanlar’ diye anılan Manchester United takımının forvet oyuncusu Ronaldo, maç öncesi takım arkadaşlarıyla ısınırkan topa hızla vurduğunda bir kazaya yol açtı. Top, kenarda duran bir kadın görevliye çarptı ve kadın yere yığıldı.
36 yaşındaki yıldız futbolcu, kadının sırt üstü yerde yattığını ve acıyla kıvrandığını görünce, müdahale etmek için hemen bariyerlerden atlayarak saha kenarına gitti.
Kaza sonrası görevliye sağlık ekipleri müdahale etti ve kadın iyileşerek ayağa kalktı.
Ronaldo, maç sonunda formasını, yaralanmasına yol açtığı görevliye hediye etti. Görevli kadın, Ronaldo’nun formasıyla mutluluk pozları verdi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi turnuvasında 36 farklı takıma gol atan Ronaldo, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.
"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.
Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.