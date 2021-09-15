Cristiano Ronaldo maç öncesi yaraladığı saha görevlisi kadının yardımına koştu

Young Boys’un 2-1’lik skorla tamamladığı maçta, takımı Manchester United’ın tek golünü atan isim olan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177’nci maçına çıkmıştı. Böylece, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale eden Ronaldo, maç öncesi yaşanan olayla gündeme geldi.