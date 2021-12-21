Cristiano Ronaldo'dan La Palma'daki volkanik patlama mağdurlarına yardım

Haberler 21.12.2021 - 10:05
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, İspanya’daki La Palma Adası’nda meydana gelen volkanik patlamanın mağdurlarına yardım için kolları sıvadı.
Manchester United forması giyen 36 yaşındaki futbolcu, mağdurlar için kurulan fona destek olmak için imzalı Portekiz Milli Takımı formasını bağışladı.
Volkanik patlama sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan 7 bin kişiye bağışlanması amacıyla 7 numaralı formasını açık artırmada satılması için verdi.
Eylül ayında başlayan ve aralık ayına kadar devam eden volkanik hareketlenme sonrası 2 bin 910 ev kullanılamaz hale geldi. Lavlar La Palma’nın büyük bir kısmını yaktı.
Ronaldo’nun bağışladığı imzalı forma, Madrid’de yapılacak açık artırmada satılacak. Forma için 3 Ocak’a kadar teklif verilebilecek.
MİLYONLARCA BAĞIŞ YAPTI
500 milyon dolar serveti olan Ronaldo, bugüne dek yaptığı bağışlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu, 2012'de Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmada satarak Filistin'e bağışladı. 2014 yılında Ramazan ayında Filistin'e 2 milyon dolarlık yardımda bulundu.
2013 yılında UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer aldı. Bundan dolayı 100 bin euro’luk ödüle hak kazandı ve bu ödülü de Kızıl Haç'a bağışladı. 2014'te Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bunun karşılığında 500 bin euro prim elde etti. Bu parayı da elçisi olduğu yardım kuruluşlarına bağışladı.
Annesi 2007'de meme kanserini yendi.Ronaldo da Portekiz'deki meme sağlığı merkezinin kasasına 150 bin euro’luk bağış yaptı.
2015'te Nepal'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve zarar gören insanlar için tam 6 milyon euro bağışladı.
2014'te Erik Ortiz Cruz adlı 10 aylık bir çocuğun annesi Ronaldo'dan formasını istedi. Ronaldo'nun girdiği diyalog ailenin hikayesinin öğrenmesini sağladı. Ortiz hastaydı ve günde 30 kadar nöbet geçiriyordu. Ronaldo Ortiz'in beyin ameliyatı için gereken 70 bin euro’yu ödedi. Daha sonraki tedavileri de karşıladı.
BEŞİNCİ ÇOCUĞUNU BEKLİYOR
Üçü taşıyıcı anneden, biri sevgilisi Georgina Rodriguez’den olmak üzere dört çocuğu bulunan Ronaldo, sevgilisiyle birlikte beşinci çocuğunun dünyaya gelmesini bekliyor.