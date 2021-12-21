Cristiano Ronaldo'dan La Palma'daki volkanik patlama mağdurlarına yardım

MİLYONLARCA BAĞIŞ YAPTI

500 milyon dolar serveti olan Ronaldo, bugüne dek yaptığı bağışlarla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu, 2012'de Altın Ayakkabı ödülünü açık artırmada satarak Filistin'e bağışladı. 2014 yılında Ramazan ayında Filistin'e 2 milyon dolarlık yardımda bulundu.

2013 yılında UEFA'nın Yılın Takımı kadrosunda yer aldı. Bundan dolayı 100 bin euro’luk ödüle hak kazandı ve bu ödülü de Kızıl Haç'a bağışladı. 2014'te Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve bunun karşılığında 500 bin euro prim elde etti. Bu parayı da elçisi olduğu yardım kuruluşlarına bağışladı.