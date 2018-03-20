Çukur son bölümde Yamaç ve Vartolu’dan büyük oyun

Ay Yapım imzalı ‘Çukur’un dün akşam ekranlara gelen bölümünün finalinde Baykal’a kurulan tuzak, ekran başındakilere keyifli anlar yaşattı. Vartolu’dan intikam almak isterken bir sürprizle karşılaşan Baykal, karşısında iki kardeşi yani Yamaç ile Vartolu’yu buldu.
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‘Çukur’un dün yayınlanan 21. bölümünde Baykal, Nazım ve Emrah’ın kardeş oldukları gerçeğini onlara söyleyerek Çukur’u bitirmek üzere harekete geçti.
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Koçovalılara ve Vartolu’ya savaş açan Baykal hiç beklemediği bir anda gafil avlandı.
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Korumaları sayesinde Vartolu’yu kaçırdığını düşünen Baykal, bir anda karşısında Yamaç ile Medet’i buldu. Yamaç ve Vartolu’nun kusursuz planı sayesinde tuzağa düşen Baykal, kardeşlerin oyununa geldi.
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Bölümde Yamaç’ın eline yeniden gitarı alıp Erkin Koray’ın ölümsüz eseri ‘Razıyım’ı söylediği an büyük beğeni toplarken, Vartolu’nun Yamaç’ın kardeşi olduğunu öğrenen Celasun’un Yamaç’tan hesap sorduğu an ise adrenalini doruk noktasına tırmandırdı.