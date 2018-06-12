Çukur’a görkemli gala

Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur, muhteşem bir bölümle sezon finali yaptı. Dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde “Çukur otizmin farkında” sloganıyla düzenlenen Sezon Finali Gala Gecesi’nde ise binlerce kişi final bölümünü tüm Çukur ekibi ile birlikte izledi. Etkinliğin başlangıcındaki mini konser ise renkli anlara ev sahipliği yaptı.
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Çukur, bunlara bir yenisini daha ekleyerek sezon finalini yaptı. Aras Bulut İynemli’den Ercan Kesal ve Perihan Savaş’a, Dilan Çiçek Deniz’den Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan ve Rıza Kocaoğlu’na, Burak Sergen’den Nebil Sayın, Alperen Duymaz ve Ahmet Tansu Taşanlar’a kadar yolu Çukur’dan geçmiş tüm oyuncular, dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Sezon Finali Galası’nda bir araya geldi.
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Ebru Akel’in sunuculuğunda gerçekleşen bu özel gecede yüzlerce konuk nefeslerini tutarak büyük sezon finalinde neler yaşanacağını bekledi. Çukur’un tüm oyuncuları salona girmeden önce kırmızı halıdan geçip dizinin takipçileriyle fotoğraflar çektirdi.
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Salondaki yerlerini alan oyuncular, Akel’in takdimiyle tüm konukları selamlayarak büyük alkış topladılar. Gecenin başlangıcını unutulmaz türkü ‘Haydar Haydar’ ile Nebil Sayın ve Gökhan Bölükçü yaparken, ikiliyi No: 1 ve Melek Mosso, Cem Adrian ve Gazapizm, Eypio ve Allame takip etti.
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Kubilay Aka da ‘Gamzendeki Çukur’ şarkısını söyleyerek büyük alkış topladı. Ardından Toygar Işıklı ve orkestrası, Çukur’un müziklerini çalarak salondaki izleyicileri büyük sezon finaline hazırladı.