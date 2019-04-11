Çukur'a veda eden Mahsun'dan (Berkay Ateş) dizinin kamera arkası
Çukur dizisinin son bölümünde Mahsun karakterine hayat veren Berkay Ateş diziye veda etmesinin ardından kamera arkası fotoğraflarını yayınladı. İşte detaylar ve kareler....
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Çukur'un 60. son bölümünde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz ile Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş rol gereği ölerek diziye veda etti.
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İki oyuncu da Instagram hesaplarından veda mesajı yayınlandı. Mahsun karakterine hayat veren Ateş, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Hikayedir yolu aydınlatan. Hele ki bu kadar güzel, bu kadar değerli insan tanıdıysan. İyi ki sizinleydim, Çukur’daydım. Herkese çok teşekkür ederim, tek tek, emeği geçen herkese" notunu düştü.
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Ateş diziye veda etmesinin ardından son olarak ise sosyal medya hesabından dizide çekilen kamera arkası pozlarını da yayınladı. İşte o kareler...