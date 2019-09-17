Çukur'a yeni oyuncu: Aliço'nun babasını Salih Kalyon canlandıracak
Çukur dizisinin kadrosuna, usta oyuncu Salih Kalyon dahil oldu. Kalyon, dizide Aliço'nun babasına hayat verecek. İşte Çukur'un 3. sezon ilk bölümüne damga vuran fotoğraflar...
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1Çukur, dün akşam 3. sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüş yaptı. Çukur dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek 69. bölümünden paylaşılan ilk sahenede, Salih Kalyon sürprizi yaşandı.
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2Usta oyuncu, Rıza Kocaoğlu'nun canlandırdığı Aliço'nun babası rolüyle, fenomen diziye katıldı.
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Koçovalı Ailesi’nin kadınlarıyla birlikte hikayeye hangi yeni isimlerin dahil olacağı merakla bekleniyordu. Hem beyazperde hem de rol aldığı dizilerle geniş bir kitleye ulaşan kuşağının en başarılı oyuncularından Damla Sönmez, Efsun karakteriyle dizinin kadrosuna katılan isimlerden biri oldu.
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Genç ve yetenekli oyuncu Hazal Subaşı ise yeni sezonda Nehir karakterine hayat veriyor.
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Çukur'un ikinci sezon final bölümünde İdris Koçavalı'yı canlandıran Ercan Kesal diziye veda etmişti. İşte 3. sezonun ilk bölümüne damga vuran fotoğraflar...
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