Çukur’da Cumali Koçavalı karakterini kimin canlandıracağı belli oldu (Necip Memili Çukur 2. Yeni sezonda)

1 2. YENİ SEZON Geçtiğimiz sezon puhutv'den yayınlanan Şahsiyet dizisinde rol alan Necip Memili, Cumali Koçavalı karakteriyle Çukur'a dahil oldu. İşte yeni sezonla ilgili diğer detaylar...

2 Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerinde yer aldığı Çukur dizisinin yeni sezonunda Cumali karakterine hayat verecek oyuncunun Kenan İmirzalıoğlu olacağı iddia ediliyordu. İddialara ilk ağızdan cevap geldi. Milliyet'e konuşan senarist Gökhan Horzum, 'Kenan İmirzalıoğlu gelecek' söylentisine, "Yok öyle bir şey... Erkan Avcı ve Berkay Ateş, yeni sezonun kötü adamları olarak kadromuza katıldı" dedi.



Gökhan Horzum, "Cumali karakteri için de çok iyi bir oyuncuyla anlaşma yapıldı. Bu sene 'Çukur'da hayatta kalma mücadelesi izlenecek. Bütün taşlar yerinden oynadı, gidenler oldu, kalanlar yaralı...En önemlisi dizinin yeni efendileri var ve hiç de iyi niyetli değiller" şeklinde konuştu.

3 Televizyon ve sinema dünyasının başarılı oyuncuları Erkan Avcı ve Berkay Ateş Çukur ekibine katıldı. Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılar’a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar.

4 Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş ’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

5 GEÇTİĞİMİZ SEZON Çukur'un yayınlanan 33. final bölümünde katliam gibi bir sezon finali ekrana geldi. - Medet karakterini canlandıran Mustafa Kırantepe, silahlı saldırıya uğrayan Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) ile Saadet'i (Boncuk Yılmaz) kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

-Avukat Nazım ( Ahmet Tansu Taşanlar) zehirlediği kardeşi Emrah'ın (Alperen Duymaz) ihaneti ile vurularak öldürüldü. Böylece iki kardeş de Çukur'a veda etmiş oldu.



-Koçavalı Ailesi, Celasun (Kubilay Aka) ile Akşın'ın (İlayda Alişan) düğününde silahlı saldırıya uğradı. Düğüne sonradan gelen Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) ile Aliço (Rıza Kocaoğlu)

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş), Ayşe (İrem Altuğ), Nedret (Zeynep Kumral), Muhittin (Nebil Sayın), Metin (Cem Uslu), Kemal (Kemal Yıldıran), Meke Aytaç Uşun) ve Karaca'nın (Ece Yaşar)

kanlar içindeki bedenleriyle karşılaştı. Aileden kurtulan olup olmadığı netlik kazanmasa da önünümüzdeki sezon dizide olmayacaklar gibi görünüyor.



-Aynı anda eve yakın bir yerde silahlı saldırıya uğrayan İdris Koçovalı (Ercan Kesal ) Paşa (Çetin Sarıkartal) ve Emmi'nin (Kadir Çermik) ise kurtulup kurtulmayacakları sorusunun cevabı 2. sezona kaldı.



-Selim Koçovalı (Öner Erkan ) bileklerini keserek intihar etti ve hayatını kaybetti.



33. bölümde Çukur'a veda etmediği kesinleşen 4 isim oldu. Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli

Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) 2. sezonda olacağı kesinleşti.



Çukur'un sezon finalinde ise Yamaç ile Vartolu Çukur’u almak için harekete geçti. İşte Çukur'da bu sezon yaşanan vedalar ve dizinin oyuncu kadrosu.

6 Dizinin 7 Mayıs'ta yayınlanan bölümünde; Vartolu’nun zayıf noktasın�� bulan Sultan’ın Saadet’i Cemil’le evlendirmek istemesi ve İdris’in Vartolu’ya olan kızgınlığından dolayı düğünü bir an önce gerçekleştirmeye çalışması Vartolu’yu çılgına çevirdi. Saadet’in evlenmemesi için her şeyi yapan Vartolu’nun hayati hatası Saadet’i ondan daha da uzaklaştırdı. Koçovalılar’ı kaybetmek istemeyen Saadet ise sessiz bir şekilde evleneceği anı bekledi. Düğün günü Cemil’in Ayşe’ye olan duygularını itiraf etmesi ve ona kaçma teklifinde bulunması tüm dengeleri alt üst etti. Selim’in elleriyle son nefesini veren Cemil’in yere yığıldığı final sahnesi ekran başındakileri soluksuz bıraktı.

7 Pazartesi akşamlarının zirvesindeki dizi ‘Çukur’un 28’inci bölümünde ekran başındakiler büyük bir sürprizle karşılaştı. Usta oyuncu Haldun Dormen, diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Eskilerin ünlü sihirbazı Şanar karakteriyle izleyici karşısına çıkan duayen ismin yolu, Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço ile kesişti.

8 Çukur ilk bölümünden bu yana orijinal müzikleri ve yer verdiği şarkılarla da fenomene dönüşmüştü. Dizide Celasun karakterine hayat veren genç kuşağın yıldız oyuncularından Kubilay Aka da Çukur için stüdyoya girerek sözlerini kendisinin yazdığı Gamzendeki Çukur şarkısını seslendirdi. Aka’ya bu şarkıda sürpriz bir isim eşlik etti. Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, Gamzendeki Çukur’u genç oyuncuyla birlikte seslendirdi. GAMZEDEKİ ÇUKUR DİNLE

9 Çukur'an 23. yeni bölümünde Burak Sergen'in canlandırdığı Baykal Bey/ Beyefendi hayatını kaybetti. Böylece usta oyuncu Çukur kadrosundan ayrılmış oldu. İşte önceki bölümlerde yaşananlar ve Çukur karakter analizi...

10 Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi Türk televizyon tarihinin ölümsüz dizilerinde rol alan genç neslin yetenekli oyuncularından Saygın Soysal, Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. İlk kez 22’nci bölümde izleyici karşısına çıkan Soysal, Elvis adlı karaktere hayat verdi.

11 Son olarak Çukur'un 20. bölümünde Elif Doğan'ın canlandırdığı Hale karakteri Baykal Bey'in adamı tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale hayatını kaybetti. Böylece Elif Doğan Çukur dizisine veda etmiş oldu.

12 Çukur'un 19. bölümünde gerçeği öğrenen İdris Koçavalı, yüzleşmek için Vartolu ile buluştu. Yamaç ise Çukur'un karıştıran ve olayların arkasında olan kişinin Baykal Bey olduğunu fark etti. Peki ama Çukur'un önceki bölümlerinde neler yaşandı?

13 Çukur'un 18. son bölümünde Paşa, İdris Koçovalı'ya ”Vartolu Sadettin, senin oğlunmuş!” diyerek gerçekleri açıkladı. Aynı bölümde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakteriyle ilgili merak edilen sorunun cevabı da belli oldu. Vartolu'nun yaşadığı, Yamaç'ın onu sakladığı ortaya çıktı.

14 Çukur'un 18. bölümünde yaşanan bir diğer sürpriz ise Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim Koçavalı'nın kardeşi Yamaç'ı korumak için kendisini feda etmesi oldu. Vurularak hasteneye kaldırılan Selim'in kalbinin durduğu sahne Çukur dizisinde olası bir ayrılğı gündeme getirdi. Selim karakterinin yaşayıp yaşamadığı 19. yeni bölümde belli olacak.

15 Çukur’un 18. yeni bölüm çekimlerinde, nefes kesici anlar yaşandı. Rıza Kocaoğlu’nun hayat verdiği Aliço, yine soluksuz bırakacak bir plana ortak olacak. Çukur’un eli kulağı ve Yamaç’ın da en büyük destekçisi olan, çöp toplayıcılığı yapan Aliço, Çukur’un gizli kahramanları olan tüm çöp toplayıcılarını buluşturacak.



Etkileyici oyunculuğuyla Aliço’yu Çukur’un fenomen karakterlerinden birine dönüştüren Kocaoğlu’na bu sahnede profesyonel oyuncuların yanı sıra gerçek çöp toplayıcıları da eşlik etti. Ünlü oyuncu çekim aralarında bu sahnede rol alan herkesle fotoğraf çektirip onlarla sohbet etti. 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI (TIKLA İZLE)

16 Alperen Duymaz Çukur'un 17. yeni bölümünde Emrah Komiser karakteriyle diziye hızlı bir giriş yaptı. Yamaç’ı ve İdris’i olayları sonlandırmaları konusunda açıkça tehdit eden Emrah Komiser artık herhangi bir anlaşmanın olmayacağını ve Çukur'a polisin gireceğini açıkladı. Yamaç dışında İdris dahil Çukur'daki herkesi gözaltına alan Emrah Komiser şimdiden dizideki tüm dengeleri değiştirdi.

17 Emrah Komiser'in, Dilan Çiçek Deniz’in canlandırdığı Sena'nın ağabeyi olduğu ve aralarındaki ilişki ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

18 Çukur dizisinin 17. bölümünde Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu karakterinin yaşayıp yaşamadığına ilişkin de ipuçlarına yer verildi. Son bölümde Yamaç'ın Emmi ile birlikte birini sakladığını gösteren sahneler ve Çukur'un her yerine Vartolu'nun ölmediğini ilişkin yazılan notlar, Erkan Kolçak Köstendil'in diziye devam edeceği şeklinde yorumlandı.

19 ÇUKUR’UN EMRAH’I ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?



Alperen Duymaz, 03 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro öğrencisi olan Duymaz, oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile attı. Bu dizi projesinden önce Ankara'da yaşayan Duymaz, bu dizinin ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmeye başladı. Daha sonra Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisinde 'Ali' karakterini canlandırdı.

Son olarak Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe ile birlikte başrolünü oynadığı Bodrum Masalı'nda 'Ateş' karakterine hayat verdi.

20 Çukur'un 14. bölümüyle birlikte 6 bölümlük bir Vartolu ile yüzleşme serisi başladı. İlk olarak Yamaç, Vartolu’nun kimliğini, yani kardeş olduklarını öğrendi.

21 Heyecan dozunun her hafta daha da katlanacağı seride her bölümde Koçova Ailesi’nden yeni biri gerçekle yüzleşecek.

22 Bu yüzleşmelerle dizideki kritik bir düğüm çözülecek çözülmesine ama işler daha da sarpa saracak aslında.

23 Sonuçta Vartolu, İdris’in oğlu, Yamaç ve Selim’in kardeşi ama aynı zamanda Kahraman Koçovalı’nın da katili. İşte Çukur dizisindeki karakterler ve onlara hayat veren oyuncular...

24 Burak Sergen’in Baykal karakteriyle dâhil olduğu diziye sevilen oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar, katıldı. Avukat Nazım rolünde ekran başındakilerle buluşan Taşanlar, Vartolu ile Selim arasındaki köprü rolünde.

25 Kendi içinde sürprizli bir karakter olan Nazım, hamleleriyle sadece Selim’i değil, izleyicileri de şaşırtacak ve Koçovalı Ailesi arasındaki mücadelenin de belirleyici taraflarından biri olacak.

26 Ay Yapım imzalı ‘Çukur’ dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim dâhil oldu. Son olarak Ay Yapım’ın geçen sezon ekranlara veda eden unutulmaz dizisi ‘Kara Sevda’da rol alan Burak Sergen, yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden Baykal olarak izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciyle ilk defa adrenalinin doruk noktasına çıkacağı üçüncü bölümde buluşacak Sergen, Baykal karakterine hayat verecek.



Yeraltı dünyasının tehlikeli isimlerinden olan Baykal, aşırı hırslı kişiliği ve zekâsı ile kök söktürecek. Koçovalı Ailesi ile Vartolu arasındaki büyük mücadelenin tam kalbinde yer alacak Baykal, işlerin seyrini değiştirme konusunda kilit bir role sahip olacak.

27 YAMAÇ KOÇOVALI (ARAS BULUT İYNEMLİ) Koçovalı ailesinin gündüzleri kimyager, geceleri müzisyen küçük oğlu. Çukur’dan yıllar önce ayrılsa da ailesini ve Çukur’u korumak için mahalleye geri döner. Bu hareketi hem kendi hayatını hem de sevdiklerinin hayatını alt üst eder.

28 SENA KOÇOVALI (DİLAN ÇİÇEK DENİZ) Yamaç’ın büyük aşkı; deli dolu, dik kafalı, yaşam enerjisi yüksek ve güzel bir genç kadın. Yamaç’la ortak bir hayatın hayallerini kurarken, Koçovalı ailesi karşısında bu hayallerini başka bir bahara saklamak zorunda kalır.

29 İDRİS KOÇOVALI (ERCAN KESAL) Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

30 SULTAN KOÇOVALI (PERİHAN SAVAŞ) İdris’in eşi, Koçovalı ailesinin bel kemiği, sözü kanun olarak kabul edilen bir kadın. Hayatını kocasına ve çocuklarına adayan Sultan, tüm güçlükler karşısında ailesini bir arada tutmak için elinden geleni yapar.

31 KAHRAMAN KOÇOVALI (MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ) Koçovalı ailesinde İdris’in veliaht olarak yetiştirdiği, ailenin ikinci büyük oğlu olan Kahraman, ağabeyi de hapiste olduğu için aile işlerinin başına geçer. Lider özellikleriyle konumunu garantileyen Kahraman, babası kadar stratejik düşünemese de söz konusu icraat olunca son derece başarılıdır.

32 SELİM KOÇOVALI (ÖNER ERKAN) İdris’in üçüncü oğlu, Yamaç’ın ise en küçük ağabeyi. Ailenin eğlence sektöründeki işlerini yönetmesine rağmen babasının değerlerinin hiçbirini benimsemediği için onun gözünde bir hayal kırıklığından öteye geçemez.

33 VARTOLU (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL) Doğduğu ve çocukluğunun geçtiği Çukur’a intikam almak için geri dönen, acımasız bir mafya lideri. Yıllar sonra Çukur’a geri dönen Vartolu, kimsenin bilmediği planlarını uygulamaya son derece kararlıdır.

34 ALİÇO (RIZA KOCAOĞLU) İdris’in sokaktaki gözü kulağı. Çöp toplayarak geçimini sağlıyor. Daha iyi şartlara sahip olabilirken kendisi bu hayatı seçmiş. Askerde büyük bir travma yaşamıştır. İnsanlardan uzak olmak istiyor. Müthiş bir sayısal zekası vardır.

35 MUHİTTİN (NEBİL SAYIN) Mahallenin berberi. Racon bilir, delikanlıdır. Çukur’un suç dünyasına bulaşmamış, insanlara zarar vermekten çekindiği için o işlerden uzak durmuştur. Tabiatında şiddet yoktur.

36 CELASUN (KUBİLAY AKA) Çukur’un dışına hiç çıkmamış, yakışıklı ve öfkeli bir delikanlıdır. Gençliği ve toyluğu ile öfkesi birleşince yanlış yollara sapar. Düzene karşı olan Celasun, asi davranışlarıyla hayatını zora sokar.

37 KONUSU Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

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