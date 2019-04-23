Çukur'da Yüzüklü'nün Yücel olduğu ortaya çıktı

1 Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde geçtiğimiz hafta sahte Baykal’ın vurulmasıyla gizemini koruyan Yüzüklü’nün kim olduğu gerçeği ortaya çıktı.

2 Aliço, sahte Baykal’ı vuran kişinin bulunduğu yerde yüzük bulması Yüzüklü’ye olan merakı artırırken, bu kişinin Yücel olması izleyicileri şoke etti.

3 İdris ve Meliha’nın, Gül Pavyonu’na dönerek geçmiş günlere gittiği bölümde Yücel’in, Meliha’ya aşık olan Edip’in oğlu olduğu görüldü.





4 Bölümdeki diğer flashback sahnelerinde Yücel’in hem Karakuzuları hem de Uluç’u planına dahil ettiği görülürken, Koçovalılarla ilgili pek çok bilgiyi de Aliço’dan öğrendiği ortaya çıktı.

5 Timsah’ın Cumali’yi kaçırması tüm dengeleri alt üst ederken ve Çukur’a yeni bir düşman kazandırırken, Cumali’nin yardımına Vartolu Salih ile Medet’in yetişmesi, izleyicileri de şaşırttı.

6 Vartolu Salih’in “Borcumu ödemeye geldim” sözleri, Salih’in geçmişte onu ve Medet’i Cumali’nin kurtardığı gerçeğini unutmadığını gözler önüne serdi. Ancak Timsah’la Vartolu Salih ve Medet de baş edemedi ve Timsah, ikiliyi de Cumali gibi alıkoydu.

7 Yamaç, Selim ve Aliço başta olmak üzere herkesin harekete geçtiği bölümde aksiyon sahneleri nefesleri keserken bir tırın önüne bağlanan Vartolu Salih, Cumali ve Medet’i Damla kurtardı.

8 Bölümün finalinde Yücel’in, annesi ve Acar’ın mezarının başındayken Akşın’ı kaçırdığı an ise tansiyonu yükseltti.





9 Koçovalılar’ın, ailelerinden birini daha kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalacağı gelecek bölümde “Akşın kurtulabilecek mi?” sorusunun cevabı merakla beklenecek.

10 İşte Çukur'un 62. bölümünden fotoğraflar...

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