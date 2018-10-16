Çukur'dan Neslican Tay'a veda (Çukur'a damga vuran duvar yazıları)
Geçtiğimiz günlerde 4. kez yakalandığı kansere yenik düşen Neslican Tay Çukur dizisinde de unutulmadı. "Gerçek zaferler asla pes etmeyenlerindir" yazısı ekranlara yansıdı. İşte o yazı ve Çukur dizisinin dünden bugüne ekrana yansıyan duvar yazıları...
1
"GERÇEK ZAFERLER ASLA PES ETMEYENLERİNDİR. NESLİCAN TAY ÇUKUR'A UMUT OLDUN. SENİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"
2
"SIKINTI YOKSA SIKINTI VAR DEMEKTİR"
3
"O GEMİ BURAYA GELECEK!"
4
"MEVZU ÇUKURDAN DA DERİN"
5
"CENNETE GİDECEKMİŞ İKİ GÖZÜMÜN ÇİÇEĞİ"
6
"TOPRAĞIN BOL OLSUN JOSEF"
7
"ACININ RENGİ OLMAZ"
8
"FORVET İSTİYORUZ"
9
"BİR AT İÇİN AĞLAR MI İNSAN!"
10
"SPOYLER: DÖNECEKLER"
11
"ANAM BABAM"
12
"NEREDESİN PAŞAM!"
13
"BIRAK GİTSİN UMUTLAR!"
14
"HEP ÇALIŞMADIĞIM YERDEN ÜZÜYORLAR"
15
"YALAN DÜNYA"
16
"OLMADIKÇA ZORLADIK, ZORLADIKÇA OLMADI"
17
"ÖNCE HAYALLER ÖLÜR, SONRA İNSAN"
18
"ŞİMDİ BENİM TAHTIM SENİN DİZİNDİR"
19
"MUTLULUK ÇUKURDA, ÇUKUR YANAKLARINDA"
20
"BİRTAKIM ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEMİYORUM, SANA GELSEM OLUR MU?"
21
"GÖKTE ARARKEN ÇUKURDA BULDUK"
22
"BİZ TERS BİR AİLEYİZ"
23
"KİMSEYE ALIŞMA"
24
"SİZ İTEKLEMEYİN, BEN KENDİM GİDERİM"
25
"SENİ SEVİYORUMDAN SONRA AMA DENMEZ"
26
"NO ÇUKUR NO PARTY"
27
"GEL SANA ATEŞLE OYNAMAYI ÖĞRETEYİM"
28
"KEŞKE DOĞMADAN ÖNCE SENARYOYU OKUSAYDIK"
29
"AZ DOLAŞALIM DEDİK, KÖRDÜĞÜM OLDUK"
30
"YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR"
31
"GÜZEL SEVDİK, GÜZEL ÜZDÜLER"
32
"BU HAYATTA GÜLMEMİZİ İSTEYEN TEK KİŞİ FOTOĞRAFÇI"
33
"MAHALLECEK MANYAĞIZ"
34
"YERLE BİR OLDUM DA SENLE BİR OLAMADIM"
35
"MADEM OLACAĞI YOKTU, NEDEN OLUR GİBİ OLDU?"
36
"DİKKATHAYALLERİNİZ YIKILABİLİR"
37
"ELİMİZDE OLMAYAN ŞEYLER VAR, MESELA ELLERİ"
38
"AMCA KAÇIRDIK MI HAYATI?"
39
"BİZİ YAKANLAR TERLEMEDİ BİLE"
40
"OLURSA OLUR OLMAZSA ALIŞTIK ZATEN"
41
"SEN GİDERKEN ADIMLARINI SAYARIM"
42
"KARDEŞİZ, CANIZ, TEKİZ"
43
"BİR TAKIM MAHVOLUŞLAR OLDU"
44
"ÜZÜLMEK HEPİMİZİN BABA MESLEĞİ"
45
"BANA GÖNÜL KOYMA ÇAY KOY"
46
"EN İYİSİ BİZ İÇİMİZE ATALIM"
47
"NEDENLERİN İÇİNDE KAYBOLAN BEDENLER"
48
"BİZ GÜNLERİ DEĞİL ANILARI HATIRLARIZ"
49
"ÇAKMAK NEREDEYDİ? YAKACAĞIM HAYALLERİ"
50
"BEN ONUNLA İÇİMDEN KONUŞUYORUM"
51
"NEYSE Kİ HERKES DELİRDİ DE ARTIK DİKKAT ÇEKMİYORUZ"