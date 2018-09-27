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Çukur'un Cumali'si Necip Memili'nin set kazası (Ameliyat oldu)

Çukur dizisinde Cumali Koçovalı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Necip Memili, dizi setinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılaran Memili'nin ameliyatını BJK doktoru gerçekleştirdi.

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    Çukur dizisinin setinde kaza geçiren Necip Memili’nin ameliyatını Beşiktaş takım doktoru Sarper Çetinkaya yaptı.
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    Çetinkaya, Instagram'da paylaştığı kareye, "Dizi çekimi sırasında sette sakatlanan Çukur'un Cumali’si Necip Memili sol dizinden artroskopik menisektomi ameliyatı oldu" notunu yazdı.
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    Doktoruyla birlikte fotoğraf çektiren Memili’nin üzerindeki Beşiktaş kaptanı Necip Uysal imzalı forması dikkati çekti.
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    Başarılı oyuncunun sağlığının iyi olduğu ve Çukur setine döndüğü belirtildi.
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