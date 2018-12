Çukur'un Saadet'i Boncuk Yılmaz'ın hayatı trende değişti (Ünlülerin keşfedilme hikayeleri)

17

"Telefonun ucundaki kişi 'Biz Bursa'dayız' diye yanıt verdi. 10 dakika sonra Erkan Can ile Ali Sürmeli okula geldi. Erkan Can bana 'Shakespeare'i biliyor musun?' diye sordu."



"O dönem 'Romeo+ Juliet' adında bir film vardı. 'Biliyorum, Leonardo DiCaprio' dedim. Erkan Can "Hay ..., çok işimiz var" dedi. Ardından İstanbul'a gelip konservatuvara girdim. Oradan sonra ilk uzun soluklu işim 'Sakarya Fırat'ta oyunculuğa başladım."



Köstendil daha sonra Kurtlar Vadisi'nde da rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu.