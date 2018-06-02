Çukur’un Vartolu’su Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor’la anlaştı
Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan Çukur dizisinde ‘Vartolu’ karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil futbola dönüyor. Ünlü oyuncu, Vefaspor'la prensip anlaşması yaptı.
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Çukur dizisinde ‘Vartolu’ karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil futbola dönüyor.
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Vefa Lisesi’nde düzenlenen Kemal Sunal Ödül Töreni’ne katılan ve “Yılın Yükselen Oyuncusu” seçilen Köstendil, Vefaspor yöneticileriyle görüştüğünü ve kulüpte oynama isteğini yönetime ilettiğini söyledi.
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Vefa yöneticilerinin de bu talebi olumlu karşılaması üzerine 35 yaşındaki oyuncu ile Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Vefaspor prensip anlaşmasına vardı.
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Kesin anlaşmanın, ünlü oyuncunun dizi çekimi programı belirlendikten sonra yapılacağı belirtildi.
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Bir dönem Bursaspor alt yapısında kalecilik yapan oyuncu, şubat ayında Bursaspor’la bir antrenmana çıkmıştı.