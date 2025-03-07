Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet'e göre cuma günü oruç tutulmasının hükmü

CUMA GÜNÜ KAZA ORUCU TUTULUR MU?

Cuma günü kaza orucu tutmak, dini açıdan herhangi bir sakınca taşımıyor. Kaza oruçları, farz bir ibadetin yerine getirilmesi anlamına geldiği için tek başına cuma günü tutulabiliyor. Hz. Muhammed (sav)’in cuma günü oruç tutma konusundaki uyarıları, yalnızca nafile oruçlar için geçerlidir. Farz veya adak oruçları cuma günü tutulabiliyor ve mekruh sayılmıyor.





CUMA GÜNÜ TEK ORUÇ TUTULUR MU?

CUMA GÜNÜNDEN ORUCA BAŞLANIR MI?

Cuma günü sadece nafile oruç tutmak, Hz. Muhammed (sav) tarafından mekruh olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (sav) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Hiçbiriniz sadece cuma günü oruç tutmasın; ancak bir gün öncesi (perşembe) veya bir gün sonrası (cumartesi) ile birleştirerek tutsun."(Buhârî, Savm, 63; Müslim, Sıyam, 147)Bu hadis doğrultusunda, cuma günü nafile oruç tutmayı planlayanların, bu orucu perşembe veya cumartesi ile birleştirmesi öneriliyor. Tek başına cuma günü nafile oruç tutmak, bu özel günün sadece bireysel ibadetlere odaklanılmasına neden olabileceği ve toplumsal ibadetlerin geri plana atılmasına yol açabileceği için mekruh sayılmıştır. Ancak, perşembe ve cuma ya da cuma ve cumartesi günlerini birleştirerek oruç tutanlar, sünnete uygun bir ibadet gerçekleştirmiş oluyor.Cuma günü oruç tutmak isteyenlerin, sünnete uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Cuma, İslam’da haftalık bir bayram olarak kabul ediliyor ve toplu ibadetlerle geçirilmesi öneriliyor. Bu yüzden, cuma günü tutulan orucun bir gün öncesi (perşembe) ya da bir gün sonrası (cumartesi) ile birleştirilmesi öneriliyor.Eğer oruç cuma günü tutulmaya başlanıyorsa, cumartesi günü de devam edilerek sünnete uygun hale getirilebilir. Aynı şekilde, perşembe ile birleştirilerek de bu ibadet gerçekleştirilebilir. Cuma günü tek başına oruç tutmak ise toplumsal ibadetlerin ihmal edilmesine yol açabileceği için mekruh kabul ediliyor.