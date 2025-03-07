Cuma günü oruç tutulur mu? Diyanet'e göre cuma günü oruç tutulmasının hükmü
Cuma günü, İslam’da haftanın en faziletli günü olarak kabul ediliyor ve ibadet, dua ve toplu namazlarla geçirilmesi öneriliyor. Ancak, sadece cuma günü oruç tutulması konusunda Hz. Muhammed’in (sav) hadislerine dayanan uyarılar bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Diyanet İşleri Başkanlığı da yalnızca cuma günü oruç tutmanın tenzîhen mekruh kabul edildiğini açıklamıştır. Bunun sebebi, cuma gününün “haftalık bayram” olarak değerlendirilmesi ve bu günün yalnızca bireysel ibadetlere odaklanılarak geçirilmesinin önlenmesidir.
CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU? DİYANET'TEN CUMA GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Muhammed (sav), bu konu ile ilgili şöyle buyurmuştur: "Hiçbiriniz yalnızca cuma günü oruç tutmasın; ancak bir gün öncesi (perşembe) veya bir gün sonrası (cumartesi) ile birleştirerek tutsun." (Buhârî, Savm, 63; Müslim, Sıyam, 147)
Bu hadis doğrultusunda, cuma günü tek başına nafile oruç tutmak mekruh kabul edilmiştir. Bunun temel nedeni, cuma gününün sadece bireysel ibadetlerle geçirilmesi yerine, toplu ibadetlere de yer verilerek değerlendirilmesinin önemidir.
Ancak cuma günü oruç tutmanın mekruh olması, yalnızca tek başına nafile oruçlar için geçerlidir. Eğer bu gün bir kaza orucu tutuluyorsa ya da oruç perşembe veya cumartesi günüyle birleştirilmişse, bu durumda mekruhluk ortadan kalkıyor. Perşembe ve cuma ya da cuma ve cumartesi birlikte tutulan oruçlar, Hz. Muhammed’in (sav) sünnetine uygun bir ibadet olarak kabul ediliyor.
Cuma günü oruç tutmanın sevap olup olmadığı ise, orucun sünnete uygun şekilde gerçekleştirilmesine bağlıdır. Eğer oruç kaza niyetiyle tutulmuşsa veya başka bir günle birleştirilmişse, bu ibadet sünnete uygun hale geliyor. Ancak, yalnızca cuma gününü hedefleyerek nafile oruç tutulması mekruh sayıldığı için bu uygulama tavsiye edilmiyor. İslam’da ibadetlerin sünnete uygun şekilde yapılması gerektiği unutulmamalıdır.