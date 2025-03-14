Cuma mesajları ve sözleri 2025: Ramazan ayına özel dostlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel, kısa, anlamlı ve hayırlı cuma mesajları

RAMAZAN AYINA ÖZEL CUMA MESAJLARI

Ramazan ayında idrak edilen bu cuma gününü amellerimiz üzerinde düşünmek ve Allah'tan bağışlanma dilemek için kullanalım. Bize rahmetini bahşetsin ve lütfuyla bizleri bereketlesin. Sizin ve ailenizin Cuma’sı Mübarek olsun!



Hem Ramazan'ın hem de cumanın ışığı kalbinizde parlasın ve hayatınızı neşe, sevgi ve şefkatle doldursun. Mübarek ve güzel bir Cuma geçirin!



Bu Cuma'yı Allah'ın bize bahşettiği nimetlerin bir hatırlatıcısı olarak kutlayalım. Hayatımda olduğun için çok mutluyum, sevgili eşim. Cumamız Mübarek olsun. Cuma bereketiyle sevgimizi mübarek kıl, Allah bize tüm zorlukları birlikte aşabilme gücü versin.



Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla, ömrümüzü bereketli ve bağışlayıcı kıl! Hayırlı, bereketli, sevgi dolu Cumalar…



Ramazan’ın feyzi, cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar!



Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.



