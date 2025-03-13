Cuma mesajları ve sözleri 2025 (Ramazan ayına özel) Kısa, uzun, farklı ve dualı cuma mesajları
Ramazan ayında sevdiklerinin cuma günlerini kutlamak isteyen müslümanlar, sosyal medya başta olmak üzere birçok platformda cuma mesajlarını tercih ediyor. Uzun, kısa, resimli, yazılı, anlamlı ve dualı cuma mesajları yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar, arkadaşlarına, ailesine ve yakın çevresine gönderecekleri cuma mesajlarıyla bu anlamlı günde onları unutamadıklarını hatırlatmak istiyor. Bizde bol seçenekli ve farklı cuma mesajlarını bir araya getirdik. İşte, 14 Mart’a özel cuma mesajları ve sözleri
Cuma günleri, müslümanlar için birlik ve beraberlik anlamı taşıdığından yakın çevresinden uzakta olanlar, gönderecekleri cuma mesajlarıyla sevdiklerini unutamadıklarını hatırlatmak istiyor. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi platformlarda cuma mesajları sıkça tercih ediliyor. “Hayırlı Cumalar, Cumanız Mübarek olsun” dilek ve temalı sözler kullanılırken kimileri ise dualı, hadisli cuma mesajlarını tercih ediyor. Bizde sosyal medya başta olmak üzere diğer platformlarda az rastlanan cuma mesajları derledik. İşte, uzun, kısa, farklı ve yeni cuma mesajları…