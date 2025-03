Cuma namaz kılınışı: Cuma mamazı​ toplam kaç rekat? Cuma Namazı​ farzı ve sünneti

CUMA NAMAZI KILINMAZSA YERİNE NE KILINIR?

Cuma namazı bir sebeple kılınamadığında veya kaçırıldığında, onun yerine dört rekât öğle namazı kılınır. Çünkü cuma namazı, öğle namazının farzını karşılayan bir ibadettir. Kadınlar, seferi yolcular ve hasta gibi kimseler zaten cuma ile yükümlü olmadığı için doğrudan öğle namazı kılar. Bir erkek mazeretsiz cuma namazına gitmezse, evinde kıldığı öğle namazı geçerli sayılır fakat cuma farzını terk ettiği için sorumluluk doğar. Eğer bir yerde yeterli cemaat yoksa cuma namazı sahih olmaz; o durumda da dört rekât öğle namazı kılınır. Yani cuma yerine öğle kılmak, o vakti değerlendirmek için yeterli bir çözümdür.





CUMA NAMAZI HANGİ SURELERLE KILINIR?

Cuma namazının farzında imam, her rekâtta Fatiha’dan sonra bir zamm-ı sure okur. Peygamberimiz, cuma namazının ilk rekâtında genellikle “Cuma Suresi” veya “A’lâ Suresi”, ikinci rekâtında ise “Münafıkûn Suresi” veya “Gâşiye Suresi” okumuştur. Bu uygulama sünnet olarak devam eder. Ancak zorunlu değildir, dileyen imam herhangi bir sure okuyabilir. Gelenekte çoğu imam, cemaatin de alışık olduğu sureleri tercih eder. Sünnet namazlarda ise Fatiha’dan sonra kısa sureler okunabilir. Önemli olan, her rekâtta Fatiha’dan sonra en az üç ayet veya o uzunlukta bir sure okunmasıdır. Sesli namaz olduğundan imam ayetleri duyuracak şekilde okur.