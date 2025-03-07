Cuma namaz kılınışı: Cuma namazı​ toplam kaç rekat? Cuma namazı​ farzı ve sünneti

CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle vaktinde kılınır. Öğle ezanı okunduğunda vakit girmiş olur. Güneş tepe noktasından batıya doğru meylettiği andan itibaren öğle vakti başlar. Bu vakitte imam minbere çıkarak hutbe okur, ardından cemaatle farz namaz kılınır. Cuma namazı, sabah ya da ikindi vaktinde kılınmaz. Eğer öğle vakti çıktığında henüz cuma namazı kılınmamışsa, onun yerine dört rekât öğle namazı kılmak gerekir. Günümüzde de Diyanet’in takvimlerinde öğle ezanı saati, cuma namazının vakti olarak gösterilir. Bu yüzden genellikle ezan okunduktan kısa süre sonra hutbe başlar, farz ve sünnetlerle birlikte cuma ibadeti tamamlanır.





CUMA NAMAZININ FARZI NASIL KILINIR?

CUMA NAMAZININ SÜNNETLERİ NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı, imam ve cemaatle birlikte iki rekât olarak kılınır. Hutbe bitince müezzin kamet getirir ve cemaat saf tutar. İmamla birlikte iftitah tekbiri alınıp ilk rekâtta Fatiha ve ardından bir sure sesli okunur. Rükû, “Sübhâne Rabbiye’l-azîm” diye üç kez tekrarlanarak yapılır; ardından secdelere geçilir. İkinci rekâtta da Fatiha ve bir sure sesli okunur, sonra yine rükû ve secdeler yapılır. Son oturuşta Ettehiyyâtü, Allâhümme Salli ve Allâhümme Bârik duaları okunur. Sağ ve sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bu iki rekât farz, cuma namazının özüdür ve hutbeden sonra eda edilir.Cuma namazının sünnetleri, farzın öncesi ve sonrasında kılınan dörter rekâttan oluşur. İlk sünnet dört rekât olup öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Genelde iki rekâtta bir selam verilir, dileyen tek selamla da kılabilir. Farzdan sonra ise yine dört rekât son sünnet kılınır, o da öğle namazının son sünnetine benzer. Her rekâtta Fatiha ve ek bir sure okunur, namaz sessiz olarak kılınır. Bu sünnetler Peygamberimiz’in sürekli yaptığı ibadetlerdendir. Ayrıca pek çok camide bu son sünnetten sonra “zuhr-i âhir” denilen dört rekât daha ve peşinden iki rekât daha nafile kılmak da yaygındır. Böylece toplam 16 rekâta çıkılabilir, fakat bu isteğe bağlıdır.