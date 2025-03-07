Cuma namaz kılınışı: Cuma namazı toplam kaç rekat? Cuma namazı farzı ve sünneti
Cuma namazı İslam dininde Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekâtlık bir namazdır. Cuma namazının beş vakit namazdan farklı olarak mutlaka cemaatle kılınması gerekir. Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Cuma namazı, öğle ezanı vakti girdikten sonra topluca eda edilen bir ibadettir. Vakit girince önce dört rekâtlık ilk sünnet kılınır. Bu ilk sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi sessizce ve bireysel kılınır. Ardından imam minbere çıkarak hutbe okur. Hutbe, cuma namazının ayrılmaz bir parçasıdır. Hutbe tamamlanınca müezzin kamet getirir ve imamla beraber iki rekât farz namaz kılınır. İmam bu farzı sesli kıldırır, cemaat ise içinden eşlik eder. İki rekât farzın selamından sonra dört rekât son sünnet kılınır. Böylece cuma namazı 2 rekât farz ve 8 rekât sünnetle tamamlanmış olur. İsteyenler bu son sünnetten sonra zuhr-i âhir adıyla dört rekât ve ardından iki rekât daha nafile kılabilir.
CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Ancak farzdan önce ve sonra kılınan sünnetler eklendiğinde toplam 10 rekâtlık bir ibadet ortaya çıkar. Önce dört rekât ilk sünnet kılınır. Ardından hutbe okunur ve hutbe bitince imamla cemaat iki rekât farz namazı eda eder. Bu farz, sabah namazının farzı gibi sesli kılınır. Sonra dört rekât son sünnet kılınır. Böylece 4+2+4 şeklinde 10 rekât tamamlanmış olur. Ayrıca isteyen kişiler, farzdan sonra dört rekât zuhr-i âhir ve iki rekât daha nafile kılarak 16 rekâta çıkabilir. Temel olarak 2 rekât farzı, 8 rekât sünneti vardır ve öğle vaktinde cemaatle birlikte kılınır.
CUMA NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?
Niyet etmek, kalben o ibadeti yapmaya yönelmek demektir. Cuma namazında, hangi bölüm kılınıyorsa ona göre niyet edilir. İlk sünnet için “Allah rızası için bugünkü cuma namazının ilk sünnetini kılmaya” niyeti yapılır. Farz başlarken, imam “bugünkü cuma namazının farzını kılmaya” diye niyet eder; cemaat de içinden aynı niyeti geçirip “uydum imama” düşüncesini ekler. Farzın ardından kılınan son sünnete yine “bugünkü cuma namazının son sünnetini kılmaya” şeklinde niyet edilir. Zuhr-i âhir kılmak isteyenler, “vaktine yetişip henüz kılamadığım son öğle namazını kılmaya” diye niyet eder. Esas olan kalpteki yöneliştir; dil ile ifade de uygundur.