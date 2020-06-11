Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la set anısını anlattı: Kardeşim, sen ne korkunç acılar çekmişsin!

ntv.com.tr 11.06.2020 - 12:08 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 13:00
"KAMERA SUSTU"
"Set etkilenmişti. Gözyaşlarımı silip sustum.
Kamera da sustu. Münir Özkul bir garip kalktı, içeri girdi. Onu takip ettim. Pencere kıyısına oturmuştu. Yüzünde deniz vardı. Ağlıyordu."
"BEN NASIL BİR HAYVANIM..."
"Yanına oturdum. Elini tuttum.
Öteki eliyle beni sardı. ‘kardeşim’ dedi. ‘sen ne korkunç acılar çekmişsin, nasıl dayandın, nasıl yaşayabildin. Ben nasıl bir hayvanım ki, birazcık olsun sezmedim.’"
"BAŞIMI OMZUNA KOYDUM"
"Başımı omuzuna koydum. Çocuğuna yaptığı gibi, kocaman bir merhametle, usul usul saçlarımı okşadı."
"Türkan'la ilk filmimi çekerken 'Sakın gözlerine bakma ölürsün' dediler. Kim gencecik yaşta ölmek ister ki? Karşılıklı ilk sahnemizde bu lafı çıkaramıyorum aklımdan. Kulaklarına, alnına, çenesine falan bakıyordum hep repliklerimi söylerken. Türkan nezaketten susuyor ama ben bir türlü istenen oyunculuğu veremiyordum. Sonunda “Ölürsem öleyim” diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil gözistandı, memleket türküsüydü."