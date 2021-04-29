Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları)

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 1960’lı yıllarda çekilen gençlik fotoğrafını yayınladı. 83 yaşındaki Arkın, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. İşte Arkın'ın ayrıntılar ve çocukluk fotoğraflarıyla ünlü isimler...

ntv.com.tr

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 1
Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 2
Cüneyt Arkın
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 3
Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 4
Bige Önal
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 5
Nesrin Cavadzade
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 6
Nesrin Cavadzade
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 7
Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 8
Fazıl Say
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 9
Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 10
Merve Çağıran
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 11

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 12

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 13
Jennifer Aniston
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 14
Jennifer Aniston
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 15
Gigi Hadid
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 16
Gigi Hadid
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 17
Miranda Kerr
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 18
Miranda Kerr
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 19
Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 20
Selena Gomez
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 21

Dua Lipa

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 22
Dua Lipa
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 23
Josephine Skriver
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 24
Josephine Skriver
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 25
Cara Delevingne
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 26
Cara Delevingne
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 27
Miguel Herran
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 28
Miguel Herran
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 29
Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 30
Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 31
Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 32
Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 33
Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 34
Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 35
Ebru Gündeş
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 36
Ebru Gündeş
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 37
Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 38
Mustafa Üstündağ
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 39
Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadışımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 40
Mazhar Alanson
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 41
Mazhar Alanson
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 42

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 43
34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 44
Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 45

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 46
Eda Ece
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 47
Merve Boluğur
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 48
Merve Boluğur
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 49
BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 50
İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 51
İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 52

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 53

Deniz Çakır

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 54

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 55

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 56
Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 57

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 58
Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 59
Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 60
Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 61
Russell Crowe
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 62
Russell Crowe
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 63
Cenk Tosun
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 64
Cenk Tosun ve ablası
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 65
Serel Yereli
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 66
Serel Yereli
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 67
Beste Kökdemir
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 68
Beste Kökdemir
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 69

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 70
Candan Erçetin
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 71
Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 72
Seda Bakan
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 73

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 74
Muazzez Ersoy
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 75

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 76
Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 77

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 78

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 79
Mazhar Alanson
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 80

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 81
Büşra Develi
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 82
Büşra Develi
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 83
Dilan Çiçek Deniz
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 84

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 85
Gigi Hadid
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 86
Gigi Hadid
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 87

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 88
44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 89
Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 90
Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 91

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 92

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 93

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 94
Burak Kut
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 95
Demet Şener
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 96
Demet Şener
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 97

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 98

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 99

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 100
Meryem Uzerli
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 101
Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 102

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 103

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 104

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 105

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 106
Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 107
Gizem Karaca
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 108

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 109

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 110

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 111
Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 112
Farah Zeynep Abdullah
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 113
Farah Zeynep Abdullah
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 114
Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 115
Saadet Işıl Aksoy
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 116

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 117

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 118

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 119
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 120
Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 121
Winnie Harlow
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 122
Winnie Harlow
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 123

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 124
Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 125
Azra Akın
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 126
Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 127
Kit Harington
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 128
Kit Harington
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 129

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 130
Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 131
Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 132
Teoman
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 133
Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 134
Çağla Şıkel
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 135
AMİNE GÜLŞE
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 136
Demet Şener: 6 yaşındaki ben
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 137
Demet Şener
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 138

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 139
Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 140
Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 141

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 142

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 143

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 144
Miranda Kerr
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 145

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 146
Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 147
NUSRET GÖKÇE
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 148

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 149
İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 150

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 151
GONCA VUSLATERİ
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 152
NUSRET GÖKÇE
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 153

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 154

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 155

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 156

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 157

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 158

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 159

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 160
Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 161

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 162
Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 163

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 164
Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 165

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 166
Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 167

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 168

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 169

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 170
38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 171

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 172
Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 173

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 174
Ezgi Mola
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 175

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 176
26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 177

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 178

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 179

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 180
Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 181

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 182

22 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız fotoğrafta çocukluk arkadaşı Nita Riza ile birlikte görülüyor. 

(Fotoğraf: Lipa en sağda)

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 183

FERGIE

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Fergie,  sosyal medyadan eski bir fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 184
Fotoğraf, 43 yaşındaki Fergie'nin 15 yaşındaki halini yansıtıyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 185
Türkiye ve tüm dünyada ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisindeki Tokyo karakteriyle yıldızı parlayan Ursula Corbero sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 186

URSULA CORBERO

28 yaşındaki oyuncu daha önce ise yayınladığı bebeklik karesini "Seni seviyorum anne"notuyla paylaşmıştı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 187
İspanyol soygun hikayesinin birinci ve ikinci kısımların dünya çapındaki başarısının ardından La Casa De Papel'in 3. sezonunun 2019’da seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. 
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 188

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilikleri olan Ceyda Düvenci, geçen sene dünyaya gelen oğulları Ali'nin fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 189
Ceyda Düvenci oğlu Ali ile kendi bebeklik fotoğrafını paylaşarak aradaki benzerliği gözler önüne serdi. Bazı takipçileri Ali bebeği annesi Ceyda Düvenci'ye benzetirken, bazıları ise baba Bülent Şakrak'a benzediği yorumlarını yaptı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 190

PINAR ALTUĞ

Çocuklar Duymasın dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Altuğ çocukluk fotoğrafını "Babam ve ben" notuyla Instagram'dan görücüye çıkardı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 191

PINAR ALTUĞ

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 192

OKTAY KAYNARCA

Gençlik yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınlanan Oktay Kaynarca, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı....Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar...Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak.. Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları..." mesajıyla paylaşımda bulundu.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 193

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, daha önce de 17 yaşındayken çekilmiş bir fotoğrafını Nazım Hikmet Ran’a ait ‘Yaşamaya dair’ şiiriyle hesabına yüklemişti.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 194

OKTAY KAYNARCA

Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyor. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 195

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel Instagram hesabından "Küçük çağla’nın en büyük hayali balerin olabilmekti ama hayallerinden de güzel bi hayatı olabileceğini nerden bilebilirdi ?... Şükürler olsun 
dünüme
bugünüme
yarınıma ...
Çocukluğumun geçtiği yıkılan Atatürk kültür merkezindeki mutlu günlerimden" notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı. 



Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 196

ÇAĞLA ŞIKEL

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 197

MERT FIRAT

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler'in Serhan'ı Mert Fırat Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 198
Fırat fotoğrafın altına 'Kadıköy 1988' notunu düştü
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 199
Özge Borak
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 200

Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak, çocukluk karesini, ""Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin... İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 201
Hülya Avşar
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 202

HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar Instagram hesabından paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Avşar kareye, "Tombik Hülya" notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 203

SEFA DOĞANAY

Yetenek Sizsiniz Türkiye'de şampiyon olarak adını geniş kitleleren duyuran ve son dönem yaptığı Canan Karatay taklitleriyle gündemde olan Sefa Doğanay sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 204
Kendisini ünlü manken Didem Soydan'a benzeten Doğanay, paylaşımına "Küçükken Didem Soydan'mışım" yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 205

ÖZGE BORAK

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı. Borak fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 206

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 207
Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto :)" notunu düştü
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 208

NUSRET GÖKÇE

Saltbae hareketiyle tüm dünyaya tanınır hale gelen ve son olarak ABD-Miami'de restoran açarak dünyaca ünlü ismi ağırlayan Nusret Gökçe sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını yayınladı. 


Takipçilerine nostalji yaşatan Nusret, fotoğrafını "Hayat Üniversitesi yaş 15" notuyla paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 209

NUSRET GÖKÇE

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 210

AZRA AKIN

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 211

AZRA AKIN

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 212

KIRSTEN DUNST

ABD’li oyuncu Kirsten Dunst’ın 1995 yılında Ron Davis tarafından çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 213

Çocuk oyuncu olarak ünlenen Dunst, 1995 yılında People dergisi tarafından dünyanın 50 güzel insanı sıralamasında sekizinci sırada yer aldı. 1994 yılında henüz 12 yaşında Interview with the Vampirela yakaladığı başarıya, aynı yıl rol aldığı Little Women filmindeki uçarı Amy rolündeki başarısı da eklenince henüz bir çocukken ünlendi. Bir yıl sonra Robin Williams’la birlikte çocuk macera filmi Jumanji’de rol aldı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 214

IRINA SHAYK

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Rus modey Irına Shayk'ın (32) 2002 yılına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 215
Henüz 16 yaşındayken çekilmiş fotoğrafı sosyal medyaya düşen Shayk değişimi ile şaşırttı. Modelin yıllar içinde hiç estetik yaptırmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 216

RIHANNA

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 217

Barbados'lu şarkıcı Rihanna geçtiğimiz günlerde 30 yaşına girdi. Ri-Ri sosyal medya hesabında takipçilerini geçmiş yıllara götürerek çocukluk yıllarına ait bir kareyi yayınladı. 

30 YAŞINDA 30 FOTOĞRAFLA RIHANNA

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 218

Britney Spears

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 219

Britney Spears

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 220

Eminem

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 221

Eminem

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 222
Donald Trump
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 223
Donald Trump
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 224
Gülse Birsel

"Annem ve ben, Beşiktaş’ta Serencebey Parkı’nda. Doğduğum semt Beşiktaş ve hala hastasıyım..."
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 225
Gülse Birsel
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 226

 Rıza Kocaoğlu

Çukur dizisinde hayat verdiği Aliço karakteriyle yıldızı parlayan Rıza Kocaoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerine nostalji yaşattı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 227
Annesi ve kardeşiyle çekilmiş bir karesini yayınlayan 39 yaşındaki Kocaoğlu, fotoğrafa "Anneler Günün kutlu olsun canım Anam" notunu yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 228

Levent Özdilek

Oyuncu Levent Özdilek 1967 yılında rol aldığı 'Benim Adım Kerim' filminden bir karesini sosyal medyada paylaştı. Henüz 12 yaşındayken başrollerini Yılmaz Güney ve Birsen Menekşeli'nin paylaştığı 'Benim Adım Kerim' filminde rol alan usta oyuncu Levent Özdilek paylaşımıyla takipçilerine nostalji yaşattı.

Filmde Yılmaz Güney'in oğlunu canlandıran Özdilek, bu fotoğrafın altına; 'Geçmiş kattıkları ile güzeldir... 'Benim Adım Kerim' yıl 1967. Bir Yılmaz Güney filmi' mesajını yazdı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 229

Özdilek, son olarak 'Eşkıya Dünyaya Hükmdar Olmaz' dizisinde 'Hakkı' karakterine hayat verdi.

(Fotoğraf soldan sağa: Ozan Akbaba, Levent Özdilek,  Yunus Emre Yıldırımer)

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 230
Doğa Rutkay Kamal

Oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından çocukluk dönemine ait oyuncak ayısı Mişa'yı ve onun hikayesini anlattı. Doğa Rutkay paylaştığı çocukluk yıllarına ait fotoğrafla anılarını canlandırdı.

Ailecek çekildikleri bir kareyi paylaşan ünlü oyuncu fotoğrafın altına şu mesajı yazdı: Annem babam ben ve ayım Mişa... Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya'ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar... Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 231
Doğa Rutkay Kamal
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 232

Tolga Çevik

Tolgshow gösterilerine devam eden Tolga Çevik, takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü. Çevik paylaşımının altına, "1975 Yaz Kreasyonu... Hep Sanat hep Feşınnn..." mesajını yazdı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 233
Tolga Çevik
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 234

Prens Harry (33) ile evlilik hazırlığında olan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın (36) 11 yaşındayken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.  

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 235

Çocukluk videolarında topluluk önünde şarkı söyleyip dans ederken görülen Markle için İngiliz basınında, “Oyunculuk potansiyelini daha o zamandan göstermiş” yorumu yapıldı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 236

19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan düğünle kraliyet ailesinin gelini haline gelecek olan Markle’ın 1993 yılına ait görüntüsünde bir yaz okulundayken yaptığı sahne şovları yer alıyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 237
Markle'ın mikrofon karşısındaki rahat tavırları dikkat çekiyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 238

Videoda ayrıca Markle’ın arkadaşlarıyla birlikte, en sevdikleri öğretmenlerine teşekkür plaketi verdikleri de görülüyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 239
İngiliz basının sıkı takip altında tuttuğu Markle'ın hayatını anlatan belgeselin yanı sıra Prens Harry ile aşkını konu alan  ‘Harry & Meghan: The Royal Love Story’ adında bir de film çekildi.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 240

Ata Demirer

45 yaşındaki komedyen Ata Demirer, 1991 yılına ait fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 241

Ata Demirer

Ata Demirer'in 26 yıl önce zayıf olması dikkat çekti.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 242

İrem Derici 

25 Mart Pazar akşamı Star TV'nin Jet Sosyete dizisine konuk oyuncu olarak katılacak olan ünlü şarkıcı İrem Derici, takipçilerini geçmiş yıllara yıllarına götürdü. Derici, yayınladığı çocukluk karesine,  "Çok değişmiş miyim?"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 243
30 yaşındaki Derici, daha önce ise kardeşi Cemre Derici ile çocukken çekildikleri fotoğraflarını paylaşmıştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 244
Derici, kardeşini kucağına aldığı fotoğrafın altına 'İyi ki doğdun KARDEŞİM' notunu düşmüştü..
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 245

Blake Lively

TV ve sinema dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Blake Lively'nin 15 yıl önce lisede çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 246
2002-2003 Burbank Lisesi yıllığında yer alan fotoğraflarda; Lively'nin 30 yaşına kadar fiziksel olarak pek değişmediği görülüyor. Uzun sarı saçlarından o yıllarda da vazgeçmeyen ünlü oyuncunun, burnunun estetiksiz hali de dikkat çekiyor. 


Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 247
Amigo kız takımı ve öğrenci birliğinde görev yapan liseli Blake'in çok sosyal bir öğrenci olduğu görülüyor.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 248
DERYA ŞENSOY

Derya Baykal, 28 yaşına giren kızı Derya Şensoy'un doğum gününü sosyal medyadan yayınladığı çocukluk fotoğrafıyla kutladı. Baykal, "Küçüğüm İyi ki doğdun... mutlu sağlıklı başarılı yılların olsun... Seni çoookkk seviyorummmm" notuyla Şensoy'un yıllar önce çekilmiş karesini paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 249
DERYA ŞENSOY
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 250

SAADET IŞIL AKSOY

Son olarak Vatanım Sensin dizisinde Lucy karakterine hayat veren Saadet Işıl Aksoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 251
34 yaşındaki oyuncu çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram hesabından, "Kırmızı ayakkabılarım, cicili elbisem ve teyze oturuşumla çiçeklerin önünde poz veren ince ruhlu ve utangaç bir Çaki'ydim.." mesajıyla yayınladı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 252

BURAK SEVİNÇ

Söz dizisinde 'Avcı' lakabıyla Fethi karakterine hayat veren Burak Sevinç takipçilerini 25 yıl öncesine götürerek çocukluk fotoğrafını yayınladı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 253
30 yaşındaki oyuncu yaklaşık 5 yaşlarındaki halini paylaşarak, "Evet gülmeye başlamışım... Sonunda. Bizim de güler yüzümüz varmış yani!" notunu yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 254

KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU


Şarkıcı Kenan Doğulu, DJ kardeşi Ozan Doğulu'nun doğum gününü sosyal medyadan birlikte çekildikleri çocukluk karesini paylaşarak kutladı. Kenan Doğulu kardeşi için şu ifadeleri kullandı: "Ömür boyu dostluk, hayat boyu güven, sonsuz bir sevgi... İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın aslanların aslanı canım ağabeyim. Mutlu, sağlıklı, başarılı bir yaşın olsun."

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 255
KENAN DOĞULU-OZAN DOĞULU
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 256

BARIŞ MANÇO

19 yıl önce kaybettiğimiz, usta sanatçı, çocukların 'Barış Ağabeyi' Barış Manço 75'inci yaş gününde anılıyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 257

BARIŞ MANÇO

Usta sanatçının birçok hayranı sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Manço'nun çocukluk fotoğraflarını doğum gününde yeniden gündeme getirdi. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 258
BARIŞ MANÇO
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 259

NUR FETTAHOĞLU

Son olarak Çi dizisine konuk oyuncu olarak katılan Nur Fettahoğlu, Instagram hesabından çocuklu fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 260
Nur Fettahoğlu yıllar önce çekilmiş fotoğrafın altına 'Bir zamanlar sevimliymişim' notu yazdı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 261

CEM YILMAZ

Cem Yılmaz, Twitter'da takipçilerinden gelen sorulara içtenlikle cevap verdi. Yılmaz  araya bir de eskilerden bir fotoğraf sıkıştırdı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 262
Cem Yılmaz bu fotoğrafı “Cem abin de liseliydi…1987 Airport disco galiba. Kazakların kotun içine sokulduğu dönem” notuyla paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 263
ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde sipariş ettiği lüks saat ve Afrika'da çektiği vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisiyle gündeme gelmişti.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 264

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan 38 yaşındaki Düzyatan'ın merak edilen çocukluk fotoğrafı hayranları tarafından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 265
OLCAY ŞAHAN

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya gelen futbolcu Olcay Şahan, doğduğu yerin takımının alt yapısında forma giydiği dönemden bir fotoğrafı yayınladı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 266

Milli forma için Türkiye'yi tercih eden ve Beşiktaş'tan sonra Trabzonspor'da futbol kariyerine devam eden 30 yaşındaki Şahan, Instagram hesabından paylaştığı çocukluk karesine, "Ben çocukken" notunu yazdı. 

Öte yandan Şahan'ın arkasından kulak işareti yapan çocukluk arkadaşı ise Almanya bölgesel lig takımlarından Uerdingen'de futbol hayatına devam ediyor. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 267
İstanbullu  Gelin'in Fikret Boran' Salih Bademci okul yıllarından bir kare paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 268
Bademci paylaşımın altına şu notu düştü: Uzun, uzun zaman önce... Müziğin beni nasıl gülümsettiğini hatırladığım yıllardan
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 269
Sıla Gençoğlu 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğrencilik yıllarından bir fotoğraf paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 270
Sıla fotoğrafın altına şu notu düştü: Eğitim, kişisel gelişimin en mühim mihenk taşlarındandır. Öğretmek için ömürlerini adayan tüm öğretmenlerimizin güzel gününü kutluyorum. ( Tavşan olduğumu iddia ettiğim yıllar. Çemberin yine dışındayım.)
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 271

Tamer Karadağlı 

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı çocukluk fotoğrafını, "Tamer 10 yaşında.." mesajıyla yayınlayarak takipçilerine nostalji yaşattı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 272
Tamer Karadağlı
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 273

Nusret Gökçe 

Dünyada saltbae hastagi ve lakabı ile sosyal medya fenomeni haline gelen Nusr-Et Steakhouse’un patronu Nusret Gökçe Amerika’daki ilk şubesini açtığı Miami’den 13 yaşındaki fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 274
Nusret paylaşımın altına şu notu düştü:
"1994-1995 yaş 13 ilk okuldan mezun olduktan sonra maddi imkansızlıklardan dolayı okul hayatımı bitirip kasap çırağı olarak işe başladım. Hergün 18-20 saat çalışıp babadan 1 tl istemedim. İstesem de yoktu. 2009 -2010 sadece 12 masa 10 çalışan. Sene 2017 - 12 restoran 1000 çalışan ... Ve karşınızda bir dünya markası ..Hepimizin markası hepimizin başarısı...🔪
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 275

Serenay Sarıkaya

Fi dizisinde Duru karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya'nın çocukluk hali dizinin yeni sezonu Çi'nin başlmasıyla gündeme geldi. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 276

Serenay Sarıkaya

26 yaşındaki oyuncunun çocukken çekilen karesinde bir balkonda masanın üzerinde oturarak poz verdiği görülüyor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 277

Demet Akbağ

Usta sanatçı Demet Akbağ sosyal medya hesabından nostalji yaptı. Çocukluk yıllarına ait kareyi paylaşan Akbağ, o fotoğrafa şu mesajı yazdı: "Pastayı kesen sedef olduğuna göre onun doğum günü demek ki. Ben araya sıkışmış annemin bana vereceği koca dilimi bekliyorum. Babaannemin pandispanyası, annemin süslediği çocukluğumun geleneksel pastası. En solda da halamın kucağından bakan kuzenim"

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 278
Demet Akbağ
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 279

Rıza Kocaoğlu

Rıza Kocaoğlu, 18 yıl önce çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Sarı saçlarıyla objektif karşısına geçen Kocaoğlu bu kareye; “Saç… Sene 98 mi 99 mu falan filan…” notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 280
Rıza Kocaoğlu
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 281

Ata Demirer

Sosyal medya hesabından paylaştığı mizah içerikli fotoğraflarla dikkat çeken Ata Demirer, bu defa takipçisi tarafından gönderilen bir kareyi yayımladı.

Demirer, 80’li yıllarda çocukken yaşadığı Bursa’da çekilmiş fotoğrafta, arka tarafta şortlu bir şekilde görülüyor.

45 yaşındaki oyuncu, bu kareye, "Bir genconun albümünden çıkmış benimle de paylaştı, sağolsun. 80’ler Bursa’sı. Akbıyık mahallesi. Cami duvarına yaslanıp sırıtan çocuk tanıdık geldi mi?" notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 282
Ata Demirer
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 283

Behzat Uygur 

Instagram'dan çocukluk yıllarına ait bir kareyi paylaşan usta aktör Nejat Uygur'un oğlu Behzat Uygur, "İzmir Atatürk stadı 1974 Zafer kupası.. babamın oyunu olduğu için yerine gol kralı kupasını Cemil Tura'na ben vermiştim..Dönemin Efsane İzmir büyükşehir bel başkanı İhsan Alyanak,ben,Cemil abi.." mesajını yayınladı.  

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 284
Behzat Uygur
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 285

Zeynep Kankonde

Oyuncu Zeynep Kankonde, bir süre önce Instagram'da paylaştığı bu fotoğrafının kendisine ait olduğuna inanmayanlara ilginç bir kanıt sundu.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 286

Zeynep Kankonde

Çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafını Hababam Sınıfı serisindeki Bacaksız karakterini canlandıran Tuncay Akça'ya benzetenler de çıkınca Kankonde karşılaştırmalı bir fotoğraf yayınlayarak şu notu düştü: 

"Niye yapıyorsunuz bunu? TUNCAY AKÇA tatlılığı.
İnanamayanlar için kendimi etiketledim ya."

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 287
Zeynep Kankonde
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 288

Metin Hara

Dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima ve yazar Metin Hara geçtiğimiz temmuz ayında ilk kez el ele Bodrum Havalimanı'nda görüntülenmişti.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 289

Metin Hara

Lima ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen 35 yaşındaki Hara'nın fotoğrafı sosyal medyada ortaya çıktı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 290

Meryem Uzerli

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ve şu sıralar Cingöz Recai filminin heyecanını yaşayan Meryem Uzerli, takipçileriyle küçüklük fotoğrafını paylaştı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 291
Meryem Uzerli
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 292

Beste Kökdemir

Oyuncu Beste Kökdemir, Instagram hesabından ortaokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 24 yaşındaki oyuncu, fotoğrafını, "Ozaman biraz gülelim... Orta 2'deyim. Saçlarımı kendim kesmiştim. Bence hiç fena değil!" notuyla yayınladı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 293
Beste Kökdemir
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 294

Ezgi Mola

Son olarak 'Kocan Kadar Konuş: Diriliş' filminde rol alan Ezgi Mola, Instagram hesabından küçükken kardeşiyle birlikte çekilen bir karesini paylaştı. 34 yaşındaki Mola altına ise, 
"Sanırım kardeşime "sus ve gül yoksa seni yine cimciklemek zorunda kalırım" demişim.. Kuzuummm benim" notunu düştü. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 295

Ezgi Mola

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 296

Birce Akalay

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde rol alan Birce Akalay, Instagram sayfafından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Akalay altına ise "Bu kızın saçlarına n'oldu yaaa böyle diye ısrarla soran olursa; O doğuştan kırpıktı dersiniz" yazdı. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 297

Birce Akalay

Ocak ayında Sarp Levendoğlu'ndan boşanan 33 yaşındaki Akalay, şu sıralar Can Tunalı ile birliktelik yaşıyor. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 298

Miley Cyrus

ABD’li pop şarkıcısı Miley Cyrus, yeni bir single hazırlığında. 24 yaşındaki şarkıcı, ‘Younger Now’ adlı single’ının kapağında kendi çocukluk fotoğrafını kullandı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 299
Miley Cyrus
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 300
Kraliçe II. Elizabeth
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 301
Kraliçe II. Elizabeth
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 302
John Kennedy
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 303

John Kennedy

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 304

Angela Merkel

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 305

Angela Merkel

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 306

Vladimir Putin

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 307
Vladimir Putin
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 308

Papa Francis

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 309
Papa Francis
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 310

Hillary Clinton

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 311
Hillary Clinton
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 312

George Bush Jr.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 313
George Bush Jr.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 314

Prens Charles

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 315
Prens Charles
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 316
Barack Obama
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 317
Barack Obama
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 318

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 319

Ünlü yapımcı, yıllar önce ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi. Ilıcalı, ağabeyi ile birlikte görüldüğü bu fotoğrafa, "Sol taraftaki ağabeyim, sağ taraftaki ben. #tbt'nin dibi" notunu yazdı.


1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, kulak burun boğaz uzmanı bir doktor.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 320
Bensu Soral'ın ablası oyuncu Hande Soral (sağda), Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 321
30 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Bazı şeyler hiç değişmez notunu düştü"
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 322

Sezen Aksu

Sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu bugün 63’üncü yaşını kutladı. Sosyal medyada bazı kullanılar Aksu'nun çocukluk fotoğrafını paylaşarak doğum günü dileklerini iletti. 

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 323
Sezen Aksu
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 324

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı usta oyuncusu Türkan Şoray Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. 72 yaşındaki Şoray altına ise "Türkan bir yaşında..." notunu düştü.

Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 325
Türkan Şoray
Cüneyt Arkın'dan gençlik fotoğrafı: İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar (Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları) - 326
Çağla Şıkel (solda)