Cüneyt Çakır'ın favori kitap, dizi ve filmleri
NTV
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, NTV'de Tuğba Dural'ın konuğu oldu. Dünyaca ünlü yazar Stephen King'e hayranlığını dile getiren Çakır favori dizi ve filmlerini de açıkladı.
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1NTV Spor Bülteni Spikeri Tuğba Dural, FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile TFF'nin Beykoz Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi.
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STEPHEN KING HAYRANLIĞI
Dünyaca ünlü gerilim ve korku yazarı Stephen King'e hayranlığını ifade eden Cüneyt Çakır, "Kitapçıya gitseniz onun bütün kitaplarını aynı anda göremezsiniz ama benim kitaplığımda görebilirsiniz. Özellikle "Kara Kule" serisinin hayranıyım. Türkiye'de bulamadığım kitaplarını yurtdışından getirtiyoruz" dedi.
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FAVORİ FİLM VE DİZİLERAynı zamanda sıkı bir dizi izleyicisi olan Çakır, "Lost, Prison Break, Breaking Bad, Game of Thrones dizilerini seviyorum. Bu ara izlediğim internet dizisi ise Cansu Dere ve Haluk Bilginer'in rol aldığı Şahsiyet. En sevdiğim iki film ise Esaretin Bedeli ve Cesur Yürek. Bence Esaretin Bedeli gelmiş geçmiş en iyi 5 film arasındadır" ifadelerini kullandı.
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42016 yılında TOÇEV gecesinde Feridun Düzağaç ile şarkı söyleyen Cüneyt Çakır müziksiz bir dünya düşünemediğini de ifade etti.
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MÜZİK TÜRLERİHer insan hayal ettiği şeyi yapmalı diyen Çakır, hangi müzik türünü sevdiğini açıkladı: Rock ve Heavy Metal tarzını çok seviyorum. Manowar, Iron Maiden gibi favori gruplarım var. Bon Jovi ve Cranberries'i severim. Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın ölümüne çok üzüldüm. Maçlardan önce mutlaka müzik dinleriz, müzik olmadan olmaz. Manowar'ın "Thor" isimli şarkısı hayatımın şarkısıdır.