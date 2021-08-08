CZN Burak: Ölmedim, yaşıyorum!

08.08.2021 - 09:55
Orman yangını nedeniyle Antalya'ya giden CZN Burak lakaplı şef Burak Özdemir'in, üzerinde beyaz gömlek, elinde ev tipi yangın tüpüyle her tarafı çevreleyen yangına müdahale ettiği görüntüler çok konuşulmuştu.
Metrelerce yükselen alevlere yaklaştıktan sonra fenalaşan ve ambulansa götürülerek müşahede altına alınan CZN Burak, bu anları sosyal medyada paylaşmıştı.Bazı sosyal medya kullanıcıları, görevlileri yavaşlattığını düşündükleri Özdemir hakkında "yangın söndürme çalışmalarını şova çevirdi" şeklinde yorumlarda bulunmuştu.
Söndürme çalışmalarından fotoğraf yayınlayan Özdemir, "Saat 03:40, yer Antalya Manavgat. Sadece ateşe giden yolu izledim ve geldim. Burada yanan sadece bir ağaç değil, bizim canımız ve aynı havayı soluduğumuz başka canlarımız canı. Duygularımı anlatmaya tarif yetmez ama asla uzaktan göründüğü gibi değil, Allah bu yangınların sönmesi için çaba harcayan herkesten binlerce kez razı olsun" mesajını yazmıştı.
"İFTİRA ATIYORLAR"
Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan ünlü şef, "Bazı insanların içinde maalesef kötülük bitmiyor. Antalya'ya yardım için gittiğimizde, oraya vardığımız zaman bir yangın gördük. Kendi çabamızla yardım etmeye çalıştık. Sonradan itfaiyeciler dahil oldu ve sol tarafı söndürdük. Sadece elimizden geleni yaptık" demişti.
Özdemir, "Hiçbir zaman için kimseden bir beklentim olmadı, olamaz da. Bazı kötü niyetli insanlar kötü niyetleriyle iftira atmaya devam ediyorlar. Kim ne derse desin her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni destekleyenler iyi ki varsınız" diye konuşmuştu.
"YAŞIYORUM ÇOK ŞÜKÜR"
Aynı zamanda 24.8 milyon takipçisiyle sosyal medya fenomeni olan CZN Burak, şimdi de hakkında çıkan 'öldü' şeklindeki haberle gündeme geldi.
Burak Özdemir, Instagram hesabından "Sanırım bazı arkadaşlar şaka yapmak istemişler ama çok mesaj geldi. Arkadaşlar ölmedim, yaşıyorum çok şükür" paylaşımını yaptı.