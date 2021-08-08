CZN Burak: Ölmedim, yaşıyorum!

"İFTİRA ATIYORLAR"

Gelen tepkilerin ardından açıklama yapan ünlü şef, "Bazı insanların içinde maalesef kötülük bitmiyor. Antalya'ya yardım için gittiğimizde, oraya vardığımız zaman bir yangın gördük. Kendi çabamızla yardım etmeye çalıştık. Sonradan itfaiyeciler dahil oldu ve sol tarafı söndürdük. Sadece elimizden geleni yaptık" demişti.

Özdemir, "Hiçbir zaman için kimseden bir beklentim olmadı, olamaz da. Bazı kötü niyetli insanlar kötü niyetleriyle iftira atmaya devam ediyorlar. Kim ne derse desin her zaman elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Beni destekleyenler iyi ki varsınız" diye konuşmuştu.