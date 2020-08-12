İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler

ntv.com.tr 12.08.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 06:39
Yasemin Allen, İngiliz bir baba ile İngiliz asıllı Türk sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu'nun kızıdır.Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu.
2008 yılında L'Oréal'in Yeni Yüz yarışmasında finalist oldu. Dönüp tekrar Türkiye'ye yerleşti, ilk dizisi olan Elif'te başrol oynadı.
Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.
Yasemin Allen'in yer aldığı projeler;
Elif (2008),
Kavak Yelleri (2010),
Yerden Yüksek (2010-11),
Hayat Devam Ediyor (2011-12),
Su ve Ateş (2013),
Merhamet (2013-14),
Muhteşem Yüzyıl (2014),
Şeref Meselesi (2014-15),
Dönerse Senindir (2016),
46 Yok Olan (2016),
Fi (2017),
Strike Back (2019-20).