İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler

Yasemin Allen, İngiliz bir baba ile İngiliz asıllı Türk sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu'nun kızıdır.Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu.

İlkokulu Türkiye'de okudu. 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya gitti ve oraya yerleşti. Queensland Universitesinde Sinema Televizyon bursu kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.