İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler

Yasemin Allen Star Tv ekranlarında yeni başlayacak olan İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu ve Ozan Dolunay ile başrolü rol alacak. 53 ülkede yayınlanan ‘Strike Back’ dizisinin kadrosuna dahil olan Yasemin Allen hakkında merak edilenler...

ntv.com.tr 12.08.2020 - 14:38 | Son Güncelleme : 13.08.2020 - 06:39

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 1

Yasemin Allen, İngiliz bir baba ile İngiliz asıllı Türk sinema oyuncusu Suna Yıldızoğlu'nun kızıdır.Allen, 10 Temmuz 1989'da Londra'da doğdu.

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 2
İlkokulu Türkiye'de okudu. 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya gitti ve oraya yerleşti. Queensland Universitesinde Sinema Televizyon bursu kazandı. On sekiz yaşında Türkiye'ye dönüp Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.
İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 3

2008 yılında L'Oréal'in Yeni Yüz yarışmasında finalist oldu. Dönüp tekrar Türkiye'ye yerleşti, ilk dizisi olan Elif'te başrol oynadı. 

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 4

Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 5

Yasemin Allen'in yer aldığı projeler;

Elif (2008),

Kavak Yelleri (2010),

Yerden Yüksek (2010-11),

Hayat Devam Ediyor (2011-12),

Su ve Ateş (2013),

Merhamet (2013-14),

Muhteşem Yüzyıl (2014),

İyi Günde Kötü Günde dizisi oyuncusu Yasemin Allen hakkında merak edilenler - 6

Şeref Meselesi (2014-15),

Dönerse Senindir (2016),

46 Yok Olan (2016),

Fi (2017),

Strike Back (2019-20).

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