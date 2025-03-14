D vitamini fazlalığının belirtisi: Vücudu hasta ediyor

Vücuttaki D vitamini seviyeleri dört ana aralığa ayrılabilir. 20 ng/mL'nin altındaki bir seviye yetersiz kabul edilir ve yetersiz D vitamini olduğunu gösterir ve bu da kemik zayıflığına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Optimum aralık 20-50 ng/mL arasındadır ve kemik sağlığı, bağışıklık fonksiyonu ve genel sağlık için yeterli D vitamini sağlar. 50-80 ng/mL arasındaki seviyeler yüksektir ancak yine de güvenlidir ve genellikle belirli sağlık sorunları için takviye alan kişilerde görülür. Ancak, 100 ng/mL'nin üzerindeki her şey toksik olarak kabul edilir ve hiperkalsemi, böbrek hasarı ve diğer ciddi sağlık komplikasyonları riskini artırır.



Uzun bir süre boyunca günlük 4.000 IU'yu aşmak toksisiteye yol açabilir. Ciddi eksiklikleri olanlar gibi bazı kişiler tıbbi gözetim altında daha yüksek dozlara ihtiyaç duyabilir ancak uzun süreli aşırı kullanım zararlı olabilir.

Aşırı D vitamini tükettiğinizde ne olur



D vitamini yağda çözünür, yani aşırı miktarlar idrarla atılmak yerine vücutta depolanır. Zamanla yüksek seviyeler hipervitaminoz D olarak bilinen toksisiteye yol açabilir. Ana risk, çeşitli sağlık komplikasyonlarına neden olabilen aşırı kalsiyum emiliminden kaynaklanır.





