D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir?
Yaz aylarında güneşten D vitaminini en üst düzeye çıkarmak için sabah 8 ile 10 arasında güneşten yararlanmayı hedefleyin. Bu zaman diliminde, UVB ışınları güneş yanığı veya sıcak çarpması riski olmadan yeterlidir. Açık tenliler için güneşe maruz kalma süresini 15-30 dakika, koyu tenliler içinse 30-45 dakikayla sınırlamak önerilir. Sabah 11 ile öğleden sonra 2 arasındaki yoğun güneş saatlerinden kaçının.
Güneşin D Vitamini'nin en önemli kaynağı olduğunu biliyoruz, ancak kavurucu yaz sıcağında, yanlış zamanda dışarı çıkmak yarardan çok zarar verebilir. Peki, cildi yakmadan ve maksimum D vitamini almadan güneşe çıkmak için doğru zaman ne zaman?