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D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir?

Yaz aylarında güneşten D vitaminini en üst düzeye çıkarmak için sabah 8 ile 10 arasında güneşten yararlanmayı hedefleyin. Bu zaman diliminde, UVB ışınları güneş yanığı veya sıcak çarpması riski olmadan yeterlidir. Açık tenliler için güneşe maruz kalma süresini 15-30 dakika, koyu tenliler içinse 30-45 dakikayla sınırlamak önerilir. Sabah 11 ile öğleden sonra 2 arasındaki yoğun güneş saatlerinden kaçının.

D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 1

Güneşin D Vitamini'nin en önemli kaynağı olduğunu biliyoruz, ancak kavurucu yaz sıcağında, yanlış zamanda dışarı çıkmak yarardan çok zarar verebilir. Peki, cildi yakmadan ve maksimum D vitamini almadan güneşe çıkmak için doğru zaman ne zaman?


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D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 2

D vitamini vücudun günlük olarak ihtiyaç duyduğu önemli bir vitamindir ve güneş en zengin doğal D vitamini kaynağıdır, ancak aşırıya kaçmak veya yanlış zamanda güneşe maruz kalmak vücudunuza zarar verebilir veya hiçbir sonuç vermez. Bu yüzden güneş ışığına, zamanına ve süresine dikkat edin.

D vitamini kalsiyum emilimini iyileştirerek kemikleri güçlendirir, bağışıklığı artırır, hastalıkları uzak tutar; ruh halini iyileştirir ve depresyon riskini azaltır ve kas fonksiyonunu ve genel sağlığı destekler.

Çoğumuz farkında olmadan eksikliğini hissediyoruz! Bu önemli vitamini neden kaçırdığımıza dair birkaç neden var.


D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 3

D VİTAMİNİNDEN FAYDALANMAK İÇİN ALTIN SAAT

Yaz aylarında güneş ışığı almak için en iyi zaman sabah 8 ile 10 arası ideal olabilir.

İşte nedeni:

D vitamini üretiminden sorumlu olan UVB ışınları iyi miktarda mevcuttur.

Güneş henüz çok sert değildir, bu da güneş yanığı ve sıcak çarpması riskini azaltır.
Vücudunuz sadece 15-30 dakikada (açık tenliler için) veya 30-45 dakikada (koyu tenliler için) yeterli D vitamini sentezleyebilir.

Teknik olarak, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat 11:00 ile 14:00 arasıdır, bu da daha fazla UVB maruziyeti anlamına gelir. Ancak, yazın zirvesinde bu aynı zamanda aşırı sıcak, güneş yanığı riski ve susuzluk anlamına gelir. Terli, bitkin bir karmaşaya dönüşmek istemiyorsanız, bu pencereden kaçınmanız en iyisidir. Kesinlikle gerekli olmadıkça bu saatte dışarı çıkmaktan kaçının. Güneşin zirvede olduğu zamandır ve güneş yanığı, susuzluk ve hatta uzun vadeli cilt hasarı şansınızı artırır.


D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 4

Sabah 8'den önce veya akşam 4'ten sonra güneşe çıkmanın daha güvenli olduğunu düşünebilirsiniz, ancak sorun şu: D vitamini üretmeye yardımcı olan UVB ışınları bu saatlerde çok zayıftır. Sabah yürüyüşü veya akşam koşusu için harika olsa da, fazla D vitamini alamazsınız.


D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 5

EN İYİ ŞEKİLDE NASIL YARARLANILIR?

Güneş kremi cilt koruması için olmazsa olmazdır, ancak UVB ışınlarını engeller. Cildinizi korurken D vitamini tıkanıklığını önlemek için uygulamadan önce 10-15 dakika güneş kremi kullanmadan dışarıda kalmayı deneyin.

Kollarınızın, bacaklarınızın ve yüzünüzün açıkta olduğundan emin olun. Doğrudan güneş ışığı alan cilt ne kadar fazlaysa, vücudunuz UVB ışınlarını o kadar iyi emebilir.

D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir? - 6

Güneşe maruz kalmanızı biraz fiziksel aktiviteyle birleştirin. Sabah yürüyüşü, yoga seansı veya güneşte hafif esneme D vitamini üretimini artırır ve sizi formda tutar.

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