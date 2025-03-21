D vitamini: Yaz aylarında güneş ışığından yararlanmak için doğru zaman nedir?

D VİTAMİNİNDEN FAYDALANMAK İÇİN ALTIN SAAT

Yaz aylarında güneş ışığı almak için en iyi zaman sabah 8 ile 10 arası ideal olabilir.



İşte nedeni:



D vitamini üretiminden sorumlu olan UVB ışınları iyi miktarda mevcuttur.



Güneş henüz çok sert değildir, bu da güneş yanığı ve sıcak çarpması riskini azaltır.

Vücudunuz sadece 15-30 dakikada (açık tenliler için) veya 30-45 dakikada (koyu tenliler için) yeterli D vitamini sentezleyebilir.



Teknik olarak, güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat 11:00 ile 14:00 arasıdır, bu da daha fazla UVB maruziyeti anlamına gelir. Ancak, yazın zirvesinde bu aynı zamanda aşırı sıcak, güneş yanığı riski ve susuzluk anlamına gelir. Terli, bitkin bir karmaşaya dönüşmek istemiyorsanız, bu pencereden kaçınmanız en iyisidir. Kesinlikle gerekli olmadıkça bu saatte dışarı çıkmaktan kaçının. Güneşin zirvede olduğu zamandır ve güneş yanığı, susuzluk ve hatta uzun vadeli cilt hasarı şansınızı artırır.





