Dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer'den Gülçin Ergül açıklaması

Eleştiriler hakkında konuşan Kemer, "Bu tür şeylerin reaksiyonları çok farklı oluyor. Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir. Alıştım artık bu durumlara..." dedi.





