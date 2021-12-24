Dağılan Hepsi grubundan Cemre Kemer'den Gülçin Ergül açıklaması

Haberler 24.12.2021 - 12:41
Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergül'ün kaza geçirmesinin ardından grubun diğer isimleri Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı aralarının açık olduğu iddiasıyla sosyal medya üzerinden başsağlığı dilemedikleri için vefasızlıkla suçlandı.
Eleştiriler hakkında konuşan Kemer, "Bu tür şeylerin reaksiyonları çok farklı oluyor. Siz bir yakınınızı kaybettiğinizde Instagram'dan mı başsağlığı dilersiniz? Böyle yapsak bu sefer 'Böyle bir şeyin sosyal medyadan taziyesi mi olur?' denir. Alıştım artık bu durumlara..." dedi.
Gülçin Ergül'ün sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kemer, "Ufak tefek kırık çıkığı vardı. Fiziksel olan kısmı önemli değil. Önemli olan şu an kalp. Herhangi bir şeye ihtiyacı olduğunda yanında olduğumuzu belirttik" diye konuştu.
Kemer, "Grup üyeleriyle bir araya gelip moral ziyaretine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Böyle şeyler için biraz erken. O da bu modda değil. Gitmeyi düşünürüz ne istiyorsa yaparız. Böyle bir şeyin başka konularla ilintisi, bağlantısı olamaz" yanıtını verdi.
NE OLMUŞTU?
Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve dağılan Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu otomobil, 12 Aralık'ta İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarpmıştı. Kazada Ergül'ün sevgilisi Lafçı, hayatını kaybetmişti.