Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: "Beşbıyık" tezgahlarda yerini aldı, kilosu 50 lira
08.11.2025 11:44
İHA
Aydın’ın dağlarında genellikle kendiliğinden yetişen ve muşmula olarak da bilinen 'beşbıyık' meyvesi, pazar tezgahlarında yerini aldı.
Olgunlaşarak kahverengiye döndükten sonra tüketilen beşbıyık meyvesinin şifa deposu olduğuna dikkat çeken pazarcı esnafı Emrah Kocaçoban, "Faydasını bilenler fiyatını sormadan alıyor" dedi. Karaçoban, muşmulaların Ambarcık köyünden geldiğini ve dağlarda kendiliğinden yetiştiklerini de aktardı.
Karaçoban, ‘’Çekirdeklerini yutabiliyorsun, zarar vermiyor. Sağlığa iyi geliyor. Faydaları çok. Karaciğerdeki toksinlerin vücuttan atılmasını destekliyor. Astım, bronşit gibi solunum yolları enfeksiyonu hastalıklarına iyi geliyor. Yani kış aylarında yenebilecek bir meyve'' ifadelerini kullandı.
Muşmulanın hak ettiği değeri göremediğini söyleyen pazarcı esnafı, ‘'İlaç, gübre yok. Kilosu normalde 100 TL'den satılıyor ama ben herkes yiyebilsin diye 50 TL'den satıyorum" dedi.