Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor

Güvenli ve destekleyici arkadaşlıklar, stresle başa çıkmamıza yardımcı olduğu gibi özsaygımızı da artırır. Bu tür duygusal paylaşımlar sayesinde kendimizi daha anlaşılmış ve değerli hissederiz. Peki daha iyi bir arkadaş olmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 1

Psikolog Jaimie Krems ve Becca Neel, 565 kişiye ''Sizce hayatın anlamı nedir?'' sorusunu sordu. En çok verilen cevap ise anlamlı bir yaşamın doğru arkadaşlıklarla mümkün olduğu yönündeydi. 

Daha önce yapılan başka bir araştırma da bu yanıtı destekliyor. 48 farklı çalışmanın sonuçlarını inceleyen bilim insanları, mutluluğun en güçlü kaynaklarından birinin, arkadaşlarla daha fazla vakit geçirmek olduğunu ortaya koydu.

Psychology Today'de yer alan habere göre ise daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu var:


YAŞAM HABERLERİ

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 2

BİRLİKTE ZAMAN GEÇİRİN

Araştırmalar, biriyle 30 saatten fazla vakit geçirmenin, o kişiyi "tanıdık" olmaktan çıkararak "arkadaş" konumuna sokabildiğini gösteriyor. Yakın arkadaşlık için en az 140 saat, en iyi arkadaş olmak içinse 300 saat gerekiyor.

Ancak bu saatlerin nasıl değerlendirildiği de önemli. Sadece havadan sudan konuşmak yetmiyor. Gerçek bağlar kurmak için kişisel konulara girmek, özel hayattan bahsetmek ve birlikte gülebilmek gibi daha samimi sohbetler gerekiyor.

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 3

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN

Birisi yaşadığı bir olayı anlatırken gözünüz devamlı telefonda olursa, karşınızdaki kişi size bir şeyler anlatma motivasyonunu yitirebilir. Oysa onu gerçekten dinlediğinizde, daha değerli hissedecektir.

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 4

KENDİNİZİ AÇIN

Gerçek arkadaşlıklar, karşılıklı bir güven ilişkisi üzerine kurulur. Bunun için de kendinize dair kişisel detayları paylaşmanız oldukça önemlidir. Arkadaşınız size bir şey anlattığında ona nasıl tepki verdiğiniz de sağlıklı bir dostluğun kritik noktaları arasında yer alır. İyi bir habere içtenlikle sevinmek, onunla duygusal bağ kurduğunuzun en büyük göstergesidir.

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 5

''MERHABA''NIN GÜCÜNÜ HAFİFE ALMAYIN

Sosyal kaygısı yüksek olan kişiler, diğerlerinin kendilerini istemeyeceğini düşünerek iletişim kurmaktan kaçınırlar. Bu da daha fazla yalnız hissetmelerine yol açar. Oysa yapılan bir araştırma, basit bir “Merhaba, nasılsın?” mesajının bile beklenenden çok daha fazla etki yarattığını gösteriyor.

Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor - 6

YARDIM EDİN

Dünya üzerindeki tüm kültürlerde doğru arkadaşlıkların ortak bir özelliği var: Yardımlaşmak.

Arkadaşınızı arabayla bir yere bırakmak, ihtiyacı olduğu bir konuda bilgilendirmek veya sevdiği bir yemeği yapmak gibi küçük jestler, dostluğun daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayabiliyor.

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