Daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu: Bilimsel verilerle destekleniyor

Psikolog Jaimie Krems ve Becca Neel, 565 kişiye ''Sizce hayatın anlamı nedir?'' sorusunu sordu. En çok verilen cevap ise anlamlı bir yaşamın doğru arkadaşlıklarla mümkün olduğu yönündeydi.

Daha önce yapılan başka bir araştırma da bu yanıtı destekliyor. 48 farklı çalışmanın sonuçlarını inceleyen bilim insanları, mutluluğun en güçlü kaynaklarından birinin, arkadaşlarla daha fazla vakit geçirmek olduğunu ortaya koydu.

Psychology Today'de yer alan habere göre ise daha iyi bir arkadaş olmanın 5 yolu var:





