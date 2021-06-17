Daha önce adaylığa yeşil ışık yakan Dwayne Johnson: Siyasete sabrım yok

Daha önce "Halk isterse başkanlığa aday olurum" diyen ve adaylık için yeşil ışık yakan yıldız oyuncu Dwayne Johnson, "Siyasete sabrım yok" dedi.

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17.06.2021 - 17:27

Uzun süredir ABD başkanlığına aday olabileceği iddia edilen ve birkaç defa da siyasete girebileceğinin sinyalini veren ünlü Hollywood yıldızı Dwayne Johnson, son açıklamasıyla aday olmasını isteyen hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.







Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Johnson, People dergisine verdiği röportajda "Açıkçası siyasetin ve siyasetçilerin beraberinde getirdiği saçmalıklarla uğraşabilecek sabra veya rızaya sahip olduğumdan bile emin değilim" dedi.







Nisanda düzenlenen bir anket, katılımcıların en az yüzde 46'sının Johnson’ı başkanlığa aday olması halinde destekleyeceğini ortaya koymuştu.







Anket sonrası 48 yaşındaki oyuncu, "Amerikalıların yüzde 46’sı başkan olmamı desteklerken bu durum beni alçakgönüllülükle ve saygıyla ayağa kalkmaya, dinleyip öğrenmeye zorluyor" diye konuşmuştu.







Johnson, daha önce "Halka hizmet etmek benim için bir onurdur" demişti.

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