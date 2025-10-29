Daha özgüvenli olmak için 6 ipucu
Özgüven, hayatın genelinde ya da belirli durumlarda, zorluklarla başa çıkma yeteneğine dair olan inançtır. Ancak birçok kişinin özgüven düzeyi, ailesel ve çevresel etkiler nedeniyle düşük olabilir. Peki nasıl daha özgüvenli olunur?
Başkalarının hayat standartlarını ya da fiziksel görünümlerini kendinizle kıyaslıyor musunuz? Bu tür karşılaştırmalar, zamanla özgüveninizi zayıflatabilir. Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan bir araştırma, kıyaslamaların insanlarda kıskançlık duygusuna yol açtığını ve bu durumun özsaygıyı olumsuz etkilediğini ortaya koydu.