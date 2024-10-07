Dahi olmanın sırrı bu olabilir mi? Einstein'ın tuhaf alışkanlıkları!

Albert Einstein, 160 ile 190 arasında olduğu bilinen IQ seviyesi ile dünyanın en zeki insanları arasında yer alıyor. Öyle ki, ölümünden sonra beyninde inceleme yapıldı.

Yapılan son araştırmalar, zekanın düşündüğümüzden daha az genetikle ilgili olduğunu fark ediyor. Ayrıca günlük alışkanlıkların beynimiz üzerinde güçlü bir etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Peki, Einstein gibi bir dahinin yaptığı günlük alışkanlıklar, onun problem çözme yeteneğini geliştirmiş olabilir mi? İşte Albert Einstein'ın günlük tuhaf alışkanlıkları ve etkileri.