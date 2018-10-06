Dakota Johnson: Ailem terapi desteği almamı istedi
Elli Tonu serisiyle (Grinin, Karanlığın, Özgürlüğün) yıldızı parlayan Dakota Johnson, "Ailemin ilaç ve alkol bağımlılığı sorunları vardı" dedi. Johnson ailesinin bağımlılıklarından dolayı kendisini doktor desteği için terapi merkezine gönderdiklerini de dile getirdi.
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Grinin Elli Tonu'nda hayat verdiği Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında yıldızı parlayan Dakota Johnson Tatler dergisinin kasım sayısına röportaj verdi.
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Suspiria filmiyle, 26 Ekim’de hayranlarıyla buluşacak 29 yaşındaki oyuncu, çocukluk yılları hakkında konuştu.
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Ünlü oyuncular Melanie Griffith ve Don Johnson’ın kızı olan aktris, üç yaşından beri terapi gördüğünü ifade etti.
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Johnson, “Ailemin ilaç ve alkol bağımlılığı sorunları vardı. Bunlar, şöhretin getirdiği sonuçlardı. Beni çok fazla önemsediklerinden, yaşadıkları şeylerden etkilenmeyeyim diye doktor desteği almamı istediler” şeklinde konuştu.
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Ünlü oyuncu, o yıllardan bugünlere, hala terapi almaya devam ettiğini de belirtti.