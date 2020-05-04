Dakota Johnson alışverişe çıktı mahsur kaldı

Grinin Elli Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, çıktığı alışveriş sırasından otomobilinin arızalanması sonucu kısa süre mahsur kaldı. Sevglisi Chris Martin'in kızının eşlik ettiği ünlü yıldız çevresinden aldığı yardım sonrası yoluna devam etti.

04.05.2020 - 14:21

Grinin Elli Tonu serisinde canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Dakota Johnson, corona günlerinde önlemlerini alarak alışverişe çıktı.


Malibu'da alışverişe çıkan ABD'li oyuncunun corona virüsten korunmak amacıyla maskelerini takarak önlemlerini aldığı görüldü.


Müzisyen sevgilisi Chris Martin'in 15 yaşındaki kızı Apple Martin'in eşlik ettiği Johnson, otomobilinin arızalanması sonucu kısa süreli panik yaşadı.


Çevresinden yardım isteyen 30 yaşındaki oyuncu, arızanın giderilmesi sonrası yoluna devam etti.


Johnson'un sevgilisi Chris Martin, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile 2003 yılında evlenmiş ve 13 yıl sonra boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten kızları Apple Martin dünyaya geldi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER