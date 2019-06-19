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Dakota Johnson ile Chris Martin'in ayrılık nedeni çocuk mu?

Grinin Elli Tonu filmiyle kariyerinde zirve yapan Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in ayrılık nedeni ortaya çıktı.

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    Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.

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    Kısa süre öncesine kadar nişan planı yaptıkları konuşulan 29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin’in bu ani kararı ihanet iddialarını gündeme getirdi.

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    İlk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin beklenmedik ayrılık kararının arkasında çocuk planlarının uyuşmaması olduğunu açıkladı.

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    Martin'in sevgilisinden bebek istediği ve Johnson'ın bunu reddittiği öne sürüldü.

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    2 çocuğunun annesi Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015'te bitiren müzisyenle; Dakota Johnson'ı bu konuda tartıştıkları gün ayrılmaya karar verdikleri iddia edildi.
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