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Dakota Johnson Marakeş Film Festivali’ne damga vurdu

ntv.com.tr

ABD’li oyuncu Dakota Johnson, jüri üyesi olduğu Marakeş Film Festivali’nin kapanış töreninde dikkat çekici elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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    Grinin Elli Tonu serisiyle ünlenen ABD’li oyuncu Dakota Johnson, Marakeş Film Festivali kapanış seremonisine katıldı.

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    29 yaşındaki oyuncu, Fas’ın Marakeş kentinde önceki gün yapılan festival kapanış töreninde en dikkat çeken isim oldu.

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    Gucci tasarımı derin dekolteli elbisesiyle boy gösteren Johnson, kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.

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    Johnson, Marakeş Film Festivali’nin bu yılki jürisinde yer aldı.

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    Ünlü oyuncu, efsane İtalyan oyuncu Monica Belluci ile festivalde bir araya geldi.

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    İki oyuncu birlikte basın mensuplarına poz verdi.

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    Johnson, kendisi ile birlikte jüri üyesi olan Alman oyuncu Daniel Brühl ile birlikte de objektif karşısına geçti.

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    Johnson, son olarak kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminde başrolde yer almıştı.

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