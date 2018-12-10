Dakota Johnson Marakeş Film Festivali’ne damga vurdu
ntv.com.tr
ABD’li oyuncu Dakota Johnson, jüri üyesi olduğu Marakeş Film Festivali’nin kapanış töreninde dikkat çekici elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı.
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Grinin Elli Tonu serisiyle ünlenen ABD’li oyuncu Dakota Johnson, Marakeş Film Festivali kapanış seremonisine katıldı.
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29 yaşındaki oyuncu, Fas’ın Marakeş kentinde önceki gün yapılan festival kapanış töreninde en dikkat çeken isim oldu.
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Gucci tasarımı derin dekolteli elbisesiyle boy gösteren Johnson, kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.
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Johnson, Marakeş Film Festivali’nin bu yılki jürisinde yer aldı.
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Ünlü oyuncu, efsane İtalyan oyuncu Monica Belluci ile festivalde bir araya geldi.
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İki oyuncu birlikte basın mensuplarına poz verdi.
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Johnson, kendisi ile birlikte jüri üyesi olan Alman oyuncu Daniel Brühl ile birlikte de objektif karşısına geçti.
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Johnson, son olarak kült korku filmi Suspiria’nın yeniden çevriminde başrolde yer almıştı.