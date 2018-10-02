Dakota Johnson telefon numarasını paylaştı
ntv.com.tr
Global Citizen Festival’de sahneye çıkarak kadınlardan hikayelerini kendisiyle paylaşmalarını isteyen oyuncu Dakota Johnson, telefon numarasını verdi.
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Grinin 50 Tonu serisiyle tanınan ABD’li oyuncu Dakota Johnson, New York’taki Central Park’ta düzenlenen Global Citizen Festival’de sahneye çıktı.
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Shawn Mendes ve Cardi B’nin müzik performansının arasında sahneye çıkıp konuşma yapan 28 yaşındaki oyuncu, konuşmaktan ziyade dinlemeye hazır olduğunu söyledi.
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Johnson, “Söylemek zorunda olduğunuz şeyi önemsiyorum ve size yardım etmek istiyorum. Tüm dünyadaki kadınlar ve genç kızlar, hikayenizi anlatın” dedi.
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“İşte bu benim numaram; 212-653-8806” diyen Johnson, “Sizden beni aramanızı istiyorum ve bana sesli mesajla hikayenizi anlatmanızı istiyorum. Acı çeken bir kadın ya da genç kız olarak neler yaşadığınızı anlatmanızı istiyorum” şeklinde çağrı yaptı.
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Çeviri grubunun olduğunu da söyleyen ünlü oyuncu, Global Citizen ile birlikte çalışarak hikayeleri bir araya getireceklerini söyledi.
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Johnson’ın paylaştığı telefon numarasında, kendi sesiyle doğrudan sesli mesaja yönlendirme var. Bu numaranın, ünlü oyuncunun her zaman kullandığı kişisel numarası olup olmadığı ise bilinmiyor.
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Global Citizen; dünya liderlerini, ünlüleri, aktivistleri ve sanatçıları eğitimden çevre sorunlarına kadar pek çok sosyal mesele hakkında konuşma yapmak üzere bir araya getiren bir festival.