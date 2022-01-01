Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi

Dakota Johnson ve Chris Martin çifti, yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum sahilinde geçiriyor. Sıcak havanın ve denizin tadını çıkaran çifte, Martin'in, Gwyneth Paltrow ile olan evliliğinden oğlu Moses de katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 01.01.2022 - 11:03

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 1

Grinin 50 Tonu film serisi yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yeni yıl tatilini ’nın Tulum şehrinde geçiriyor.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 2

32 yaşındaki Johnson ile 44 yaşındaki Martin, sahilde denizin ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 3

Çift, bol bol güneşlendi ve yüzdü.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 4

İkiliye Chris Martin’in Gwyneth Paltrow ile evliliğinden olan 15 yaşındaki oğlu Moses de katıldı.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 5

Baba oğulun deniz eğlencesi objektiflere yansıdı.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 6

Martin’in Gwyneth Paltrow ile diğer çocuğu Apple’ın tatilde onlarla birlikte olup olmadığı bilinmiyor. 17 yaşındaki Apple, fotoğraflarda yer almadı.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 7

2003 yılında evlenen Chris Martin ile Gwyneth Paltrow, 2014 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu. Paltrow şimdi  yönetmen ve yapımcı Brad Falchuk ile evli.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 8

Dakota Johnson ile Chris Martin de 2017’den bu yana birlikte.

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 9

İşte çiftin Tulum tatilinden yansıyanlar...

Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 10
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 11
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 12
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 13
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 14
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 15
Dakota Johnson ve Chris Martin yeni yıla böyle girdi - 16

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER