Dakota Johnson ile Chris Martin ayrıldı
ntv.com.tr
Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.
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Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin iki yıllık ilişkilerini bitirdi.
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29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin’in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi.
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Daily Mail’in haberine göre ilk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin ayrılık haberinin beklenmedik olduğunu söyleyerek, birlikte çok mutlu göründüklerini söyledi.
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Johnson’dan önce adı İngiliz model Annabelle Wallis ile anılan Chris martin, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015 yılında bitirmişti. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.
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Johnson da Martin’den önce Matthew Hitt ile birlikteydi.