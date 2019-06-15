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Dakota Johnson ile Chris Martin ayrıldı

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Grinin Elli Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin, iki yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı.

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    Grinin Elli Tonu film serisiyle ünlenen oyuncu Dakota Johnson ile Coldplay grubunun solisti Chris Martin iki yıllık ilişkilerini bitirdi.

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    29 yaşındaki Johnson ile 42 yaşındaki Martin’in ayrılmadan önce nişan planları yaptıkları öğrenildi.

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    Daily Mail’in haberine göre ilk kez geçen yıl kasım ayında birlikte görüntü veren ikiliye yakın kaynaklar, çiftin ayrılık haberinin beklenmedik olduğunu söyleyerek, birlikte çok mutlu göründüklerini söyledi.

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    Johnson’dan önce adı İngiliz model Annabelle Wallis ile anılan Chris martin, ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow ile 11 yıllık evliliğini 2015 yılında bitirmişti. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.

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    Johnson da Martin’den önce Matthew Hitt ile birlikteydi.

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